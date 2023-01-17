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«Интерфакс»: число погибших из-за подрыва гранаты в Белгородской области выросло до семи

Ведомости

Число российских военнослужащих, погибших в результате детонации боеприпасов в расположении в Корочанском районе Белгородской области, увеличилось до семи, сообщили в экстренных службах «Интерфаксу».

«Обнаружены четверо погибших из числа пропавших без вести. Таким образом, число жертв увеличилось до семи человек», – сказали там.

Продолжаются поиски еще четырех человек.

Трагедия произошла 14 января в Доме культуры хутора Тоненькое, когда старший сержант совершил подрыв ручной гранаты РГД-5 в расположении, после чего сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия. Ранения получили 16 человек.

Ранее в середине октября при обстреле ВСУ склада боеприпасов в поселке Октябрьский Белгородской области произошла их детонация. В Следственном комитете позднее сообщили, что в результате инцидента есть погибшие и раненые.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных