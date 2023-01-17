«Интерфакс»: число погибших из-за подрыва гранаты в Белгородской области выросло до семи
Число российских военнослужащих, погибших в результате детонации боеприпасов в расположении в Корочанском районе Белгородской области, увеличилось до семи, сообщили в экстренных службах «Интерфаксу».
«Обнаружены четверо погибших из числа пропавших без вести. Таким образом, число жертв увеличилось до семи человек», – сказали там.
Продолжаются поиски еще четырех человек.
Трагедия произошла 14 января в Доме культуры хутора Тоненькое, когда старший сержант совершил подрыв ручной гранаты РГД-5 в расположении, после чего сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия. Ранения получили 16 человек.
Ранее в середине октября при обстреле ВСУ склада боеприпасов в поселке Октябрьский Белгородской области произошла их детонация. В Следственном комитете позднее сообщили, что в результате инцидента есть погибшие и раненые.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.