Газета
Политика

ТАСС: трое военнослужащих в Белгородской области погибли из-за детонации боеприпасов

Ведомости

Трое военнослужащих погибли в результате детонации боеприпасов в Доме культуры хутора Тоненькое в Корочанском районе Белгородской области, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Собеседник агентства сообщил, что еще 15 человек в результате взрыва пострадали. «Предварительной причиной взрыва является неосторожное обращение с боеприпасами», – цитирует его издание.

Ранее днем о детонации боеприпасов в Белгородской области также сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Изначально сообщалось, что пострадали 10 человек, 15 человек из домов, находящихся вблизи Дома культуры, были эвакуированы.

Telegram-канал «112» также сообщает о пожаре и пишет, что 14 января старший сержант совершил подрыв ручной гранаты РГД-5 в расположении, после чего сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия. Канал также утверждает, что в результате происшествия погибли трое военнослужащих, 16 человек пострадали, а восемь пропали без вести.

13 октября 2022 г. в поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области на складе с боеприпасами в результате обстрела вооруженных сил Украины также произошла их детонация. В Следственном комитете позднее сообщили, что в результате инцидента есть погибшие и раненые.

В конце сентября 2022 г. в Валуйском городском округе Белгородской области из-за взрыва боеприпасов пострадали 14 человек – как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, детонация произошла из-за человеческого фактора.  

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных