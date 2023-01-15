ТАСС: трое военнослужащих в Белгородской области погибли из-за детонации боеприпасов
Трое военнослужащих погибли в результате детонации боеприпасов в Доме культуры хутора Тоненькое в Корочанском районе Белгородской области, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Собеседник агентства сообщил, что еще 15 человек в результате взрыва пострадали. «Предварительной причиной взрыва является неосторожное обращение с боеприпасами», – цитирует его издание.
Ранее днем о детонации боеприпасов в Белгородской области также сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Изначально сообщалось, что пострадали 10 человек, 15 человек из домов, находящихся вблизи Дома культуры, были эвакуированы.
Telegram-канал «112» также сообщает о пожаре и пишет, что 14 января старший сержант совершил подрыв ручной гранаты РГД-5 в расположении, после чего сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия. Канал также утверждает, что в результате происшествия погибли трое военнослужащих, 16 человек пострадали, а восемь пропали без вести.
В конце сентября 2022 г. в Валуйском городском округе Белгородской области из-за взрыва боеприпасов пострадали 14 человек – как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, детонация произошла из-за человеческого фактора.