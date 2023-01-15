В Белгородской области при детонации боеприпасов пострадали 10 военных
В Белгородской области в доме культуры после детонации боеприпасов произошел пожар, есть пострадавшие, сообщили ТАСС в экстренных службах.
«Ночью в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое сдетонировали боеприпасы, произошел пожар. Пострадали 10 военнослужащих», — рассказали агентству.
По данным экстренных служб, были эвакуированы 15 жителей из соседних с ДК домов.
Telegram-канал «112» также сообщает о пожаре и пишет, что 14 января старший сержант совершил подрыв ручной гранаты РГД-5 в расположении, после чего сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия. Канал также утверждает, что в результате происшествия погибли трое военнослужащих, 16 человек пострадали, а восемь пропали без вести.
Ранее власти Белгородской области сообщали о пожаре в Корочанском районе на территории бывшего здания Дома культуры и начальной школы. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что эпицентр пожара находился недалеко от частных домов, а людей временно вывезли на безопасное расстояние.