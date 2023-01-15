Газета
Общество

В Белгородской области при детонации боеприпасов пострадали 10 военных

Ведомости

В Белгородской области в доме культуры после детонации боеприпасов произошел пожар, есть пострадавшие, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«Ночью в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое сдетонировали боеприпасы, произошел пожар. Пострадали 10 военнослужащих», — рассказали агентству.

По данным экстренных служб, были эвакуированы 15 жителей из соседних с ДК домов. 

Telegram-канал «112» также сообщает о пожаре и пишет, что 14 января старший сержант совершил подрыв ручной гранаты РГД-5 в расположении, после чего сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия. Канал также утверждает, что в результате происшествия погибли трое военнослужащих, 16 человек пострадали, а восемь пропали без вести. 

Ранее власти Белгородской области сообщали о пожаре в Корочанском районе на территории бывшего здания Дома культуры и начальной школы. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что эпицентр пожара находился недалеко от частных домов, а людей временно вывезли на безопасное расстояние.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных