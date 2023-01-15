В Белгородской области при детонации боеприпасов пострадали 10 военных

Telegram-канал «112» также сообщает о пожаре и пишет, что 14 января старший сержант совершил подрыв ручной гранаты РГД-5 в расположении, после чего сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия. Канал также утверждает, что в результате происшествия погибли трое военнослужащих, 16 человек пострадали, а восемь пропали без вести.