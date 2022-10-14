СК сообщил о погибших и раненых после подрыва белгородского склада с боеприпасами
В результате детонации боеприпасов на складе с боеприпасами в поселке в Белгородской области, вызванной обстрелом ВСУ, есть погибшие и раненые, сообщается на сайте Следственного комитета России.
«В поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые», – говорится в сообщении.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту этого инцидента, а также ракетной атаки ВСУ Белгородской области, в результате которой сбитые ПВО остатки ракет упали в районе железной дороги в Новооскольском округе.
Накануне вечером из-за обстрела ВСУ был подорван склад с боеприпасами в поселке в Белгородской области, власти региона организовали вывоз жителей «на безопасное расстояние».
Кроме того, ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. По словам мэра города Антона Иванова, сработала система ПВО. Был поврежден жилой дом на на ул. Губкина, 42. Иванов уточнил, что около 12.40 на многоэтажку упал «неопознанный объект». Губернатор области заявил, что в многоэтажку попала ракета. В результате серьезно пострадал технический этаж здания, однако в целом разрушения «некритические», отметил Гладков.
После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам с украинской стороны. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. В последний раз его продлили до 22 октября.
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