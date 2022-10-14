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СК сообщил о погибших и раненых после подрыва белгородского склада с боеприпасами

Ведомости

В результате детонации боеприпасов на складе с боеприпасами в поселке в Белгородской области, вызванной обстрелом ВСУ, есть погибшие и раненые, сообщается на сайте Следственного комитета России.

«В поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые», – говорится в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту этого инцидента, а также ракетной атаки ВСУ Белгородской области, в результате которой сбитые ПВО остатки ракет упали в районе железной дороги в Новооскольском округе.

Накануне вечером из-за обстрела ВСУ был подорван склад с боеприпасами в поселке в Белгородской области, власти региона организовали вывоз жителей «на безопасное расстояние».

Кроме того, ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. По словам мэра города Антона Иванова, сработала система ПВО. Был поврежден жилой дом на на ул. Губкина, 42. Иванов уточнил, что около 12.40 на многоэтажку упал «неопознанный объект». Губернатор области заявил, что в многоэтажку попала ракета. В результате серьезно пострадал технический этаж здания, однако в целом разрушения «некритические», отметил Гладков. 

После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам с украинской стороны. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. В последний раз его продлили до 22 октября. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных