Теннисист Рублев выиграл турнир в Швеции

В апреле прошлого года Рублев в финале грунтового турнира в Белграде обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича. Тогда россиянин взял реванш за поражение на Итоговом турнире АТР в Турине в 2021 г. Для Рублева эта победа стала второй в сезоне, ранее он выиграл турнир в Марселе.