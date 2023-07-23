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Теннисист Рублев выиграл турнир в Швеции

Ведомости

Российский теннисист Андрей Рублев (седьмая ракетка мира) победил на теннисном турнире в шведском Бостаде. Россиянин переиграл в финале норвежца Каспера Рууда со счетом 7:6 (7:3), 6:0. 

Призовой фонд турнира превышает 560 000 евро. Победа на соревнованиях принесла Рублеву второй титул на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в сезоне и 14-й в карьере.

В апреле прошлого года Рублев в финале грунтового турнира в Белграде обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича. Тогда россиянин взял реванш за поражение на Итоговом турнире АТР в Турине в 2021 г. Для Рублева эта победа стала второй в сезоне, ранее он выиграл турнир в Марселе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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