Теннисист Рублев выиграл турнир в Швеции
Российский теннисист Андрей Рублев (седьмая ракетка мира) победил на теннисном турнире в шведском Бостаде. Россиянин переиграл в финале норвежца Каспера Рууда со счетом 7:6 (7:3), 6:0.
Призовой фонд турнира превышает 560 000 евро. Победа на соревнованиях принесла Рублеву второй титул на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в сезоне и 14-й в карьере.
В апреле прошлого года Рублев в финале грунтового турнира в Белграде обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича. Тогда россиянин взял реванш за поражение на Итоговом турнире АТР в Турине в 2021 г. Для Рублева эта победа стала второй в сезоне, ранее он выиграл турнир в Марселе.