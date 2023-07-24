ФСБ: на следовавшем в Ростов-на-Дону судне нашли следы взрывчатки

17 июля Россия объявила о выходе из соглашения по зерну, которое было подписано 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения. Москва неоднократно отмечала, что российская часть сделки, по помощи в экспорте российского зерна и удобрений и др., не выполнялась.