ФСБ: на следовавшем в Ростов-на-Дону судне нашли следы взрывчатки
На борту сухогруза, который следовал из Турции в Ростов-на-Дону, нашли следы взрывчатки, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, пишет ТАСС.
«22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ – динитротолуола и тетрила. Выявлены также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза», – рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что в мае судно находилось в порту Килия, который находится в Одесской области. По данным ФСБ, в июле в порту Тузла (Турция) была проведена полная смена судовой команды, состоявшей из 12 граждан Украины, также было изменено название судна.
ФСБ обнаружила взрывчатку при проведении контрольно-проверочных мероприятий в Керченском проливе для предотвращения террористических и диверсионных акций и обеспечения безопасности мореплавания. Сухогрузу запретили проход в районе пролива «с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря РФ», уточнили в представительстве.
17 июля Россия объявила о выходе из соглашения по зерну, которое было подписано 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения. Москва неоднократно отмечала, что российская часть сделки, по помощи в экспорте российского зерна и удобрений и др., не выполнялась.
После решения властей РФ, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Украина использовала зону зерновой сделки в боевых целях и это «ни для кого не является секретом». Похожее заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Киев использовал зерновой коридор для «прикрытия террористических атак киевского режима».