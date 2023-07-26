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Общество

Глава Ингушетии призвал запретить вступать в брак без справки об отсутствии ВИЧ

Ведомости

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил проработать вопрос о введении запрета на заключение брака без справок, которые подтверждают  отсутствие ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Такое поручение Калиматов дал на расширенном заседании правительства, инициативу совместно с духовенством республики проработает министр по внешним связям, национальной политики, печати и информации Ваха Беков.

«Надо применять новые механизмы и эффективные методы борьбы с распространением наркотических средств и психотропных веществ. Нельзя допустить распад молодых семей на почве ссор из-за употребления наркотиков. У нас, к сожалению, участились случаи расторжения браков», – сказал глава региона.

По мнению Калиматова, введение такого запрета «принесет пользу в этом вопросе». Инициативу поддержат общественность и духовенство, считает он. Как уточнил министр Беков, предполагается, что анализы крови будут выявлять наличие в организме наркотических веществ, а также ВИЧ-инфекции и других заболеваний. По его словам, в случае введения такой меры власти намерены «тщательно проверять» подлинность медицинских справок. Кроме того, на заседании поступило предложение штрафовать граждан, если решение о разводе будет связано с наркотиками. При этом наказывать предполагается родителей, «обманом заключивших брак, скрыв от родственников невесты сведения о наркозависимости сына и других тяжелых заболеваниях». Ожидается, что справки для женихов будут введены к сентябрю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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