Глава Ингушетии призвал запретить вступать в брак без справки об отсутствии ВИЧ

По мнению Калиматова, введение такого запрета «принесет пользу в этом вопросе». Инициативу поддержат общественность и духовенство, считает он. Как уточнил министр Беков, предполагается, что анализы крови будут выявлять наличие в организме наркотических веществ, а также ВИЧ-инфекции и других заболеваний. По его словам, в случае введения такой меры власти намерены «тщательно проверять» подлинность медицинских справок. Кроме того, на заседании поступило предложение штрафовать граждан, если решение о разводе будет связано с наркотиками. При этом наказывать предполагается родителей, «обманом заключивших брак, скрыв от родственников невесты сведения о наркозависимости сына и других тяжелых заболеваниях». Ожидается, что справки для женихов будут введены к сентябрю.