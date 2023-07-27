Путин предоставил гражданство России хоккеисту московского «Динамо» Менеллу
Американский хоккеист московского «Динамо» Бреннан Менелл получил гражданство России, такой указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В соответствии с пунктом "а" ст. 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Менелла Бреннана Роберта, родившегося 24 мая 1997 г. в Соединенных Штатах Америки», – говорится в документе.
В апреле спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин сообщил, что Менелл выразил желание получить российское гражданство. Он отмечал, что хоккеист играет за сборную России.
Менелл родился в городе Вудбери, штат Миннесота. Начал играть в «Динамо» в сентябре 2022 г. В середине апреля 2023 г. он подписал трехлетнее соглашение с клубом. Хоккеист также выступал за минское «Динамо» и команду «Миннесота Уайлд» в США.
4 июля посольство России во Франции сообщило о выдаче гражданства французскому историку Рене Барки и его супруге Майе Барки. Рене Барки работает над сохранением истории событий Второй мировой войны. В частности, он исследует историю женского партизанского французского отряда «Родина», который состоял из 37 бывших узниц концлагеря Эрувиль во Франции. Его жена Майя при этом является потомком советских партизан, она также принимала участие в исследованиях мужа.