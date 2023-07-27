Путин предоставил гражданство России хоккеисту московского «Динамо» Менеллу

4 июля посольство России во Франции сообщило о выдаче гражданства французскому историку Рене Барки и его супруге Майе Барки. Рене Барки работает над сохранением истории событий Второй мировой войны. В частности, он исследует историю женского партизанского французского отряда «Родина», который состоял из 37 бывших узниц концлагеря Эрувиль во Франции. Его жена Майя при этом является потомком советских партизан, она также принимала участие в исследованиях мужа.