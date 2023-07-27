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Путин предоставил гражданство России хоккеисту московского «Динамо» Менеллу

Ведомости

Американский хоккеист московского «Динамо» Бреннан Менелл получил гражданство России, такой указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии с пунктом "а" ст. 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Менелла Бреннана Роберта, родившегося 24 мая 1997 г. в Соединенных Штатах Америки», – говорится в документе.

В апреле спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин сообщил, что Менелл выразил желание получить российское гражданство. Он отмечал, что хоккеист играет за сборную России. 

Менелл родился в городе Вудбери, штат Миннесота. Начал играть в «Динамо» в сентябре 2022 г. В середине апреля 2023 г. он подписал трехлетнее соглашение с клубом. Хоккеист также выступал за минское «Динамо» и команду «Миннесота Уайлд» в США.

Ранее по теме: Путин предоставил гражданство РФ французскому журналисту Адриану Боке

4 июля посольство России во Франции сообщило о выдаче гражданства французскому историку Рене Барки и его супруге Майе Барки. Рене Барки работает над сохранением истории событий Второй мировой войны. В частности, он исследует историю женского партизанского французского отряда «Родина», который состоял из 37 бывших узниц концлагеря Эрувиль во Франции. Его жена Майя при этом является потомком советских партизан, она также принимала участие в исследованиях мужа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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