Путин предоставил гражданство РФ французскому журналисту Адриану Боке

11 января Боке сообщил, что попросил российское гражданство и политическое убежище в России. 24 января Министерство внутренних дел РФ приняло ходатайство Боке о признании его беженцем. Тогда в ведомстве пояснили, что решение будет принято «на основе федерального законодательства с учетом имеющейся информации о преследованиях журналиста за активную пророссийскую позицию».