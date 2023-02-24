Путин предоставил гражданство РФ французскому журналисту Адриану Боке
Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства журналисту из Франции Адриану Боке, который освещал события в Донбассе, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, помимо французского журналиста в список попало 34 человека из разных стран – граждане Великобритании, Италии, Вьетнама, Польши, Бразилии и др. Этим же указом президент утвердил выход четырех человек из гражданства РФ.
11 января Боке сообщил, что попросил российское гражданство и политическое убежище в России. 24 января Министерство внутренних дел РФ приняло ходатайство Боке о признании его беженцем. Тогда в ведомстве пояснили, что решение будет принято «на основе федерального законодательства с учетом имеющейся информации о преследованиях журналиста за активную пророссийскую позицию».
Боке – бывший французский военный, который является экспертом по вооружению НАТО от Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. В частности, журналист занимается волонтерской деятельностью.
26 сентября 2022 г. Боке подвергся нападению в Стамбуле. Тогда ему нанесли ножом несколько резаных ран. Боке заявил «РИА Новости», что это нападение было организовано агентами Службы безопасности Украины (СБУ). В октябре в МИД Франции заявили, что не располагают информацией по данному инциденту.