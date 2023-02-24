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Путин предоставил гражданство РФ французскому журналисту Адриану Боке

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства журналисту из Франции Адриану Боке, который освещал события в Донбассе, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, помимо французского журналиста в список попало 34 человека из разных стран – граждане Великобритании, Италии, Вьетнама, Польши, Бразилии и др. Этим же указом президент утвердил выход четырех человек из гражданства РФ.

11 января Боке сообщил, что попросил российское гражданство и политическое убежище в России. 24 января Министерство внутренних дел РФ приняло ходатайство Боке о признании его беженцем. Тогда в ведомстве пояснили, что решение будет принято «на основе федерального законодательства с учетом имеющейся информации о преследованиях журналиста за активную пророссийскую позицию».

Боке – бывший французский военный, который является экспертом по вооружению НАТО от Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. В частности, журналист занимается волонтерской деятельностью.

26 сентября 2022 г. Боке подвергся нападению в Стамбуле. Тогда ему нанесли ножом несколько резаных ран. Боке заявил «РИА Новости», что это нападение было организовано агентами Службы безопасности Украины (СБУ). В октябре в МИД Франции заявили, что не располагают информацией по данному инциденту.

Ранее по теме: Освещавший события в Донбассе француз Боке попросил убежища в РФ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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