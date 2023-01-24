МВД приняло ходатайство француза Боке о признании беженцем
МВД приняло ходатайство освещавшего события в Донбассе экс-военного и волонтера из Франции Адриана Боке о признании его беженцем на территории России, сообщает пресс-служба ведомства. Француз обратился в миграционное подразделение ГУ МВД России по Москве, уточнили в МВД.
«В Москве сотрудниками миграционного подразделения столичной полиции принято ходатайство французского журналиста Адриана Боке о признании его беженцем на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что данное решение будет принято «на основе федерального законодательства с учетом имеющейся информации о преследованиях журналиста за активную пророссийскую позицию».
16 января стало известно, что МВД готово рассмотреть прошение Боке об убежище в России. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, для получения политического убежища в России бывший французский военный должен обратиться в МВД с соответствующими документами. Уточнялось, что в декабре 2022 г. российское ведомство направило волонтеру разъяснения о порядке обращения с ходатайством о предоставлении в РФ политического убежища, а также с ходатайством о признании беженцем и заявлением о предоставлении временного убежища на территории страны.
11 января Боке сообщил ТАСС, что попросил российское гражданство и политическое убежище. По данным агентства «РИА Новости», обращение от француза поступило в середине декабря 2022 г.
Адриан Боке — бывший французский военный. В настоящее время он является экспертом по натовскому вооружению представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Также он отвечает за вопросы, связанные с волонтерством.
Ранее Боке публично заявил о провокации ВСУ в Буче. Он утверждал, что видел, как Украина готовила инсценировку массовых убийств мирных жителей.
26 сентября 2022 г. француз подвергся нападению в Стамбуле. Двое мужчин нанесли Боке ножом несколько резаных ран, однако ему удалось спастись. Боке заявил «РИА Новости», что это нападение было организовано агентами Службы безопасности Украины. В октябре в МИД Франции заявили, что не располагают информацией по данному инциденту.