МВД приняло ходатайство француза Боке о признании беженцем

16 января стало известно, что МВД готово рассмотреть прошение Боке об убежище в России. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, для получения политического убежища в России бывший французский военный должен обратиться в МВД с соответствующими документами. Уточнялось, что в декабре 2022 г. российское ведомство направило волонтеру разъяснения о порядке обращения с ходатайством о предоставлении в РФ политического убежища, а также с ходатайством о признании беженцем и заявлением о предоставлении временного убежища на территории страны.