Газета
Политика

МВД приняло ходатайство француза Боке о признании беженцем

Ведомости

МВД приняло ходатайство освещавшего события в Донбассе экс-военного и волонтера из Франции Адриана Боке о признании его беженцем на территории России, сообщает пресс-служба ведомства. Француз обратился в миграционное подразделение ГУ МВД России по Москве, уточнили в МВД.

«В Москве сотрудниками миграционного подразделения столичной полиции принято ходатайство французского журналиста Адриана Боке о признании его беженцем на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что данное решение будет принято «на основе федерального законодательства с учетом имеющейся информации о преследованиях журналиста за активную пророссийскую позицию».

16 января стало известно, что МВД готово рассмотреть прошение Боке об убежище в России. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, для получения политического убежища в России бывший французский военный должен обратиться в МВД с соответствующими документами. Уточнялось, что в декабре 2022 г. российское ведомство направило волонтеру разъяснения о порядке обращения с ходатайством о предоставлении в РФ политического убежища, а также с ходатайством о признании беженцем и заявлением о предоставлении временного убежища на территории страны.

Ранее по теме: МВД заявило о готовности рассмотреть прошение француза Боке об убежище в России

11 января Боке сообщил ТАСС, что попросил российское гражданство и политическое убежище. По данным агентства «РИА Новости», обращение от француза поступило в середине декабря 2022 г. 

Адриан Боке — бывший французский военный. В настоящее время он является экспертом по натовскому вооружению представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Также он отвечает за вопросы, связанные с волонтерством. 

Ранее Боке публично заявил о провокации ВСУ в Буче. Он утверждал, что видел, как Украина готовила инсценировку массовых убийств мирных жителей.

26 сентября 2022 г. француз подвергся нападению в Стамбуле. Двое мужчин нанесли Боке ножом несколько резаных ран, однако ему удалось спастись. Боке заявил «РИА Новости», что это нападение было организовано агентами Службы безопасности Украины. В октябре в МИД Франции заявили, что не располагают информацией по данному инциденту. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных