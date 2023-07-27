Генпрокуратура сообщила о 86 500 обращениях от военных за полгода

Всего за полгода было пресечено около 3 млн нарушений в области соблюдения прав и свобод человека, а также исполнения законов. «Среди наиболее острых из них – связанные с обеспечением прав мобилизованных, военнослужащих и их семей. Об этом свидетельствуют более 86 500 поступивших от них в органы прокуратуры обращений», – говорится в сообщении ведомства. Генпрокурор Игорь Краснов поручил реагировать на такие нарушения «принципиально и жестко».