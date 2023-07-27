Генпрокуратура сообщила о 86 500 обращениях от военных за полгода
За первую половину 2023 г. в органы прокуратуры поступило более 86 500 обращений от военных о нарушении их прав. Об этом стало известно на совещании, посвященном итогам работы ведомства за полугодие.
Всего за полгода было пресечено около 3 млн нарушений в области соблюдения прав и свобод человека, а также исполнения законов. «Среди наиболее острых из них – связанные с обеспечением прав мобилизованных, военнослужащих и их семей. Об этом свидетельствуют более 86 500 поступивших от них в органы прокуратуры обращений», – говорится в сообщении ведомства. Генпрокурор Игорь Краснов поручил реагировать на такие нарушения «принципиально и жестко».
Ведомство обнаружило более 42 000 нарушений в сфере оборонно-промышленного комплекса. В связи с чем прокурорами было подано в суд 2000 исков о возмещении ущерба государству на сумму свыше 6 млрд руб. Также в прокуратуре указали на важность защиты трудовых прав сотрудников оборонных предприятий.
Одной из важных задач на ближайшее время для прокуратуры будут выборы. «Важно, чтобы результатами прокурорского надзора стало устранение всех возможных нарушений, как следствие – отсутствие поводов сомневаться в легитимности и законности результатов голосования», – подчеркнули в ведомстве.
На совещании также были подведены итоги в сфере противодействия коррупции, защиты конституционного строя, экологического сектора, надзора над исполнением нацпроектов и др. По итогам совещания подготовят список поручений.
В марте прошло расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы за прошлый год и задачам на 2023 г., в ходе которой выступил президент России Владимир Путин. Приоритетной задачей глава государства назвал надзор за своевременным выполнением обязательств по поставкам для нужд военной операции, а также за модернизацией предприятий и наращиванием мощностей для дополнительного объема вооружений.