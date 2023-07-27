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Генпрокуратура сообщила о 86 500 обращениях от военных за полгода

Ведомости

За первую половину 2023 г. в органы прокуратуры поступило более 86 500 обращений от военных о нарушении их прав. Об этом стало известно на совещании, посвященном итогам работы ведомства за полугодие.

Всего за полгода было пресечено около 3 млн нарушений в области соблюдения прав и свобод человека, а также исполнения законов. «Среди наиболее острых из них – связанные с обеспечением прав мобилизованных, военнослужащих и их семей. Об этом свидетельствуют более 86 500 поступивших от них в органы прокуратуры обращений», – говорится в сообщении ведомства. Генпрокурор Игорь Краснов поручил реагировать на такие нарушения «принципиально и жестко».

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Ведомство обнаружило более 42 000 нарушений в сфере оборонно-промышленного комплекса. В связи с чем прокурорами было подано в суд 2000 исков о возмещении ущерба государству на сумму свыше 6 млрд руб. Также в прокуратуре указали на важность защиты трудовых прав сотрудников оборонных предприятий.

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Одной из важных задач на ближайшее время для прокуратуры будут выборы. «Важно, чтобы результатами прокурорского надзора стало устранение всех возможных нарушений, как следствие – отсутствие поводов сомневаться в легитимности и законности результатов голосования», – подчеркнули в ведомстве.

На совещании также были подведены итоги в сфере противодействия коррупции, защиты конституционного строя, экологического сектора, надзора над исполнением нацпроектов и др. По итогам совещания подготовят список поручений.

В марте прошло расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы за прошлый год и задачам на 2023 г., в ходе которой выступил президент России Владимир Путин. Приоритетной задачей глава государства назвал надзор за своевременным выполнением обязательств по поставкам для нужд военной операции, а также за модернизацией предприятий и наращиванием мощностей для дополнительного объема вооружений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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