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Общество

Правительство утвердило возможность постановки на воинский учет без явки в военкомат

Ведомости

Правительство утвердило порядок постановки граждан на воинский учет без явки в военкомат. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, пишет «Интерфакс».

«Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета могут осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат, путем внесения в реестр воинского учета сведений, содержащихся о них в государственных информационных системах», – говорится в сообщении.

Кабмин утвердил три способа направления повесток, в их числе вручение лично в бумажном варианте, заказным письмом, а также направление повестки в электронной форме. Повестки будут размещаться в личных кабинетах в реестре повесток. Для внесения изменений о себе граждане смогут обратиться в военкомат напрямую или через «Госуслуги» – таким образом, обновленные данные будут внесены в электронный реестр. 

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В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, электронных повестках и новых ограничениях за неявку по ним в военкомат. Принятые поправки в закон «О воинской обязанности и воинской службе» предполагают цифровизацию системы воинского учета и вносят изменения в нормы вручения повесток. Теперь повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной, а юридическая сила у всех повесток будет одинаковой.

25 июля Госдума приняла поправки, которые запрещают гражданину России выезд из страны со дня направления повестки в военкомат на работу, учебу и с момента ее размещения в реестре военнообязанных. Сейчас выезд запрещается со дня, когда повестка из военкомата считается врученной по закону. Согласно принятым изменениям, выезд будет запрещен с момента размещения повестки в реестре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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