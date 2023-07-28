Правительство утвердило возможность постановки на воинский учет без явки в военкомат
Правительство утвердило порядок постановки граждан на воинский учет без явки в военкомат. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, пишет «Интерфакс».
«Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета могут осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат, путем внесения в реестр воинского учета сведений, содержащихся о них в государственных информационных системах», – говорится в сообщении.
Кабмин утвердил три способа направления повесток, в их числе вручение лично в бумажном варианте, заказным письмом, а также направление повестки в электронной форме. Повестки будут размещаться в личных кабинетах в реестре повесток. Для внесения изменений о себе граждане смогут обратиться в военкомат напрямую или через «Госуслуги» – таким образом, обновленные данные будут внесены в электронный реестр.
В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, электронных повестках и новых ограничениях за неявку по ним в военкомат. Принятые поправки в закон «О воинской обязанности и воинской службе» предполагают цифровизацию системы воинского учета и вносят изменения в нормы вручения повесток. Теперь повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной, а юридическая сила у всех повесток будет одинаковой.
25 июля Госдума приняла поправки, которые запрещают гражданину России выезд из страны со дня направления повестки в военкомат на работу, учебу и с момента ее размещения в реестре военнообязанных. Сейчас выезд запрещается со дня, когда повестка из военкомата считается врученной по закону. Согласно принятым изменениям, выезд будет запрещен с момента размещения повестки в реестре.