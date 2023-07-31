Россияне задолжали за ЖКУ почти ₽900 млрд
По итогам I квартала 2023 г. долги россиян за оплату ЖКУ выросли до 876,4 млрд руб., что на 72 млрд руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Росстат.
В то же время долги перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) выросли на 15,8%, перед управляющими компаниями (УК) – на 1,2%. Абсолютные значения не приводятся.
По мнению опрошенных экспертов, основная причина роста задолженности связана со снижением доходов населения. В частности, директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая считает, что объем платежей за ЖКУ постепенно увеличивается и в результате семья не может погасить их.
Среди неплательщиков есть и те, кто просто не хочет оплачивать ЖКУ, уточнил председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков. При этом РСО не могут воздействовать на должников «по всей строгости» закона, в результате объем неуплат продолжает увеличиваться, отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
По словам другого члена думского комитета Александра Якубовского, рост задолженности перед РСО также связан с тем, что УК не перечисляют им все собранные средства. «Немалый вклад в рост задолженности перед РСО вносят и управляющие компании, которые не перечисляют деньги, собранные с граждан. Поэтому и было принято решение о создании спецсчетов для сбора платы за ЖКУ», – пояснил он.
21 июля «Известия» писали, что Минстрой по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина сейчас работает над системой специальных счетов для сбора средств на оплату ЖКУ. Согласно механизму, УК будут собирать средства на специальный счет, через который и будет проводиться оплата. Эта система позволит сделать систему оплаты ЖКУ более прозрачной.