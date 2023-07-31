Россияне задолжали за ЖКУ почти ₽900 млрд

По словам другого члена думского комитета Александра Якубовского, рост задолженности перед РСО также связан с тем, что УК не перечисляют им все собранные средства. «Немалый вклад в рост задолженности перед РСО вносят и управляющие компании, которые не перечисляют деньги, собранные с граждан. Поэтому и было принято решение о создании спецсчетов для сбора платы за ЖКУ», – пояснил он.