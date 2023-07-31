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Общество

Россияне задолжали за ЖКУ почти ₽900 млрд

Ведомости

По итогам I квартала 2023 г. долги россиян за оплату ЖКУ выросли до 876,4 млрд руб., что на 72 млрд руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Росстат.

В то же время долги перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) выросли на 15,8%, перед управляющими компаниями (УК) – на 1,2%. Абсолютные значения не приводятся.

По мнению опрошенных экспертов, основная причина роста задолженности связана со снижением доходов населения. В частности, директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая считает, что объем платежей за ЖКУ постепенно увеличивается и в результате семья не может погасить их.

Среди неплательщиков есть и те, кто просто не хочет оплачивать ЖКУ, уточнил председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков. При этом РСО не могут воздействовать на должников «по всей строгости» закона, в результате объем неуплат продолжает увеличиваться, отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По словам другого члена думского комитета Александра Якубовского, рост задолженности перед РСО также связан с тем, что УК не перечисляют им все собранные средства. «Немалый вклад в рост задолженности перед РСО вносят и управляющие компании, которые не перечисляют деньги, собранные с граждан. Поэтому и было принято решение о создании спецсчетов для сбора платы за ЖКУ», – пояснил он.

21 июля «Известия» писали, что Минстрой по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина сейчас работает над системой специальных счетов для сбора средств на оплату ЖКУ. Согласно механизму, УК будут собирать средства на специальный счет, через который и будет проводиться оплата. Эта система позволит сделать систему оплаты ЖКУ более прозрачной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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