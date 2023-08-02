В Совфеде подготовили законопроект о штрафах за вождение электросамоката в нетрезвом виде

Для решения этой проблемы он предлагает ввести штраф в размере 800 руб. за превышение скорости на 5-10 км/ч (или 500 руб. при фиксации камерой). В случае превышение скорости на 10-15 км/ч штраф увеличивается до 3000 руб. (или 2500 руб)., на 15-20 км/ч – до 4000 руб. (или 3500 руб)., более чем на 20 км/ч – до 5000 руб. (или 4500 руб.).