В Совфеде подготовили законопроект о штрафах за вождение электросамоката в нетрезвом виде
Сенатор Совета Федерации Артем Шейкин разработал законопроект, предусматривающий штрафы за вождение велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в нетрезвом виде. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Законопроект планируется внести в Госдуму осенью 2023 г. Из документа следует, что управление велосипедом и СИМ в состоянии опьянения может повлечь наложение штрафа в размере 10 000 руб. (при условии, что нарушение не содержит уголовно наказуемого деяния). Также штраф в размере 10 000 руб. предусмотрен за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Кроме того, Шейкин предлагает ввести штраф за вождение электросамоката вдвоем – в размере 2000 руб. В случае оставления водителем СИМ или велосипеда на месте ДТП предусмотрен штраф 5000 руб.
За движение по проезжей части дороги водителей СИМ будут штрафовать на 2000 руб. (при фиксации нарушения ПДД камерой – 1500 руб.). Неправильное пересечение проезжей части обойдется нарушителю в 2000 руб. (или 1500 руб. при фиксации камерой). В то же время передвижение на СИМ тяжелее 35 кг по пешеходной зоне влечет за собой штраф в размере 3000 руб. (или 2500 руб. при фиксации камерой).
Также сенатор считает нужным штрафовать водителей СИМ и велосипедов за превышение скорости. Шейкин напомнил, что с 1 марта в силу вступили изменения в ПДД, которые ограничивают допустимую скорость СИМ, однако «их соблюдение зачастую игнорируется».
Для решения этой проблемы он предлагает ввести штраф в размере 800 руб. за превышение скорости на 5-10 км/ч (или 500 руб. при фиксации камерой). В случае превышение скорости на 10-15 км/ч штраф увеличивается до 3000 руб. (или 2500 руб)., на 15-20 км/ч – до 4000 руб. (или 3500 руб)., более чем на 20 км/ч – до 5000 руб. (или 4500 руб.).
Последние месяцы российские власти стали все чаще обращать внимание на проблему с электросамокатами на дорогах. В начале июля «Известия» писали, что Минтранс прорабатывает вопрос о включении в КоАП положений, предусматривающих штрафы для водителей электросамокатов за нарушение ПДД.
В конце мая депутаты «Единой России» направили обращение в Минтранс и МВД с предложением запретить передвижение на электросамокатах лицам до 18 лет и на пешеходных улицах, а также ограничить их скорость 15 км/ч. Аналогичные меры предлагается ввести для электровелосипедов. Инициативу поддержал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, отметив, что это поможет снизить число ДТП.
Согласно постановлению правительства, которое вступило в силу 1 марта, скорость электросамокатов и других СИМ ограничена 25 км/ч. Также на таком транспорте можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, если его масса не превышает 35 кг.