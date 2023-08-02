МИД изучает вопрос выдачи гражданства России участнику спецоперации из Киргизии
Вопрос выдачи гражданства России гражданину Киргизии, осужденному за участие в спецоперации, прорабатывается. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Могу сказать, что такое обращение мы получили и вопрос прорабатывается», – сказала представитель внешнеполитического ведомства (цитата по «РИА Новости»).
В июле гражданин Киргизии Аскар Кубанычбек, которого приговорили к 10 годам колонии за участие в российской спецоперации, обратился к властям России с просьбой предоставить ему гражданство. Как сообщал телеканал Russia Today (RT), Кубанычбек отправился на спецоперацию добровольно, он хотел стать гражданином РФ и получить российский паспорт.
В сентябре 2022 г. Путин подписал закон, в соответствии с которым иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в ВС России, могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Изменения вносились в закон «О гражданстве РФ». До этого иностранцам необходимо было отслужить по военному контракту не менее трех лет.
15 мая Путин также подписал указ, согласно которому гражданство РФ в упрощенном виде могут получить иностранные граждане, заключившие годовой контракт о службе в Вооруженных силах России в период проведения спецоперации.