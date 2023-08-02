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МИД изучает вопрос выдачи гражданства России участнику спецоперации из Киргизии

Ведомости

Вопрос выдачи гражданства России гражданину Киргизии, осужденному за участие в спецоперации, прорабатывается. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Могу сказать, что такое обращение мы получили и вопрос прорабатывается», – сказала представитель внешнеполитического ведомства (цитата по «РИА Новости»).

В июле гражданин Киргизии Аскар Кубанычбек, которого приговорили к 10 годам колонии за участие в российской спецоперации, обратился к властям России с просьбой предоставить ему гражданство. Как сообщал телеканал Russia Today (RT), Кубанычбек отправился на спецоперацию добровольно, он хотел стать гражданином РФ и получить российский паспорт.

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В сентябре 2022 г. Путин подписал закон, в соответствии с которым иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в ВС России, могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Изменения вносились в закон «О гражданстве РФ». До этого иностранцам необходимо было отслужить по военному контракту не менее трех лет.

15 мая Путин также подписал указ, согласно которому гражданство РФ в упрощенном виде могут получить иностранные граждане, заключившие годовой контракт о службе в Вооруженных силах России в период проведения спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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