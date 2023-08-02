МИД изучает вопрос выдачи гражданства России участнику спецоперации из Киргизии

В сентябре 2022 г. Путин подписал закон, в соответствии с которым иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в ВС России, могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Изменения вносились в закон «О гражданстве РФ». До этого иностранцам необходимо было отслужить по военному контракту не менее трех лет.