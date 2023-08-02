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Общество

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Ведомости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщили в оперативном Telegram-канале информационного центра по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Водителей попросили соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Позже движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили, запрет действовал в течение около 25 минут.

Это уже второе перекрытие движения по Крымскому мосту за день. Ранее о приостановке движения транспорта сообщали около 10:00.

Крымский мост подвергся атаке надводных беспилотников Украины в ночь на 17 июля. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. СК РФ возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по информации ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины.

Ранее по теме: Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за ЧП

31 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о принятии мер по повышению защиты гражданской инфраструктуры от нападений с воздуха и моря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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