Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Крымский мост подвергся атаке надводных беспилотников Украины в ночь на 17 июля. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. СК РФ возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по информации ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины.