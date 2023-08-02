Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщили в оперативном Telegram-канале информационного центра по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
Водителей попросили соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Позже движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили, запрет действовал в течение около 25 минут.
Это уже второе перекрытие движения по Крымскому мосту за день. Ранее о приостановке движения транспорта сообщали около 10:00.
Крымский мост подвергся атаке надводных беспилотников Украины в ночь на 17 июля. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. СК РФ возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по информации ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины.
31 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о принятии мер по повышению защиты гражданской инфраструктуры от нападений с воздуха и моря.