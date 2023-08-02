Путин сообщил о закупке более 2,5 млн книг для новых регионов
Необходимо пополнить библиотечные фонды новых регионов России отечественной и зарубежной литературой, в ближайшее время туда доставят более 2,5 млн книг. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
По словам главы государства, библиотечные фонды Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей практически не обновлялись последние 30 лет, а большинство книг изданы еще в советское время.
«Нужно пополнить библиотечные фонды Донбасса и Новороссии, пополнить отечественной да и зарубежной литературой, включая произведения школьной программы. <…> В ближайшее время вместе с Российским книжным союзом будет обеспечена печать, закупка и доставка более 2,5 млн экземпляров», – отметил Путин.
Из Резервного фонда президента будут выделены дополнительные средства для развития этих направлений. Президент отметил, что работу нужно провести оперативно, чтобы у школьников в новом учебном году были необходимые книги и учебники. Он также призвал обеспечить жителям новых регионов доступ к ресурсам с электронными и аудиокнигами.
5 июля на встрече с президентом министр культуры Ольга Любимова рассказывала, что в этом году в новых регионах планируют привести в порядок 14 библиотек, а также 15 театров, 11 музеев, 40 домов культуры и 10 виртуальных залов. По ее словам, на новых территориях происходит перезагрузка учреждений культуры.