Путин сообщил о закупке более 2,5 млн книг для новых регионов

Из Резервного фонда президента будут выделены дополнительные средства для развития этих направлений. Президент отметил, что работу нужно провести оперативно, чтобы у школьников в новом учебном году были необходимые книги и учебники. Он также призвал обеспечить жителям новых регионов доступ к ресурсам с электронными и аудиокнигами.