Путин обсудил с Любимовой работу Минкульта в новых регионах

Путин подчеркнул, что в новых субъектах важно восстанавливать материальную базу. Любимова уточнила, что у министерства есть такой план и перечень объектов уже сформирован. В этом году привести в порядок планируют 14 библиотек, 15 театров, 11 музеев, 40 домов культуры и 10 виртуальных залов. На данный момент в Донбассе функционируют 21 кинотеатр, тогда как до февраля 2022 г. их было всего два. В планах до конца года запустить работу еще 28 кинотеатров – «сеть кинотеатров, которая уже к декабрю будет работать», пояснила министр.