Путин обсудил с Любимовой работу Минкульта в новых регионах
Президент России Владимир Путин провел встречу с министром культуры Ольгой Любимовой. Об этом сообщили в Кремле.
В ходе беседы Любимова доложила главе государства о проводимой работе на территории новых регионов. Она отметила, что там происходит перезагрузка учреждений культуры и в этом помогает опыт, приобретенных в ходе реализации нацпроекта «Культура». Она также добавила, что уже образовались очереди из желающих выступить в новых регионах и перед бойцами, где это позволит сделать Минобороны.
Путин подчеркнул, что в новых субъектах важно восстанавливать материальную базу. Любимова уточнила, что у министерства есть такой план и перечень объектов уже сформирован. В этом году привести в порядок планируют 14 библиотек, 15 театров, 11 музеев, 40 домов культуры и 10 виртуальных залов. На данный момент в Донбассе функционируют 21 кинотеатр, тогда как до февраля 2022 г. их было всего два. В планах до конца года запустить работу еще 28 кинотеатров – «сеть кинотеатров, которая уже к декабрю будет работать», пояснила министр.
Также Любимова в ходе встречи с президентом рассказала о крупных реставрационных проектах и ходе их реализации. В частности, она сообщила, что Международный центр реставрации открылся в Ленинградской области, и пригласила президента посетить объект. Кроме этого, Любимова рассказала о проектах в Туле, Пскове, Великом Новгороде и др.
Любимова отметила, что на Международный конкурс им. Чайковского заявки поступили от 41 страны, в числе которых США, Япония, Швейцария, Германия и др. В министерстве с «волнением следили» за этим процессом. «Люди мира вне политики», – заметил Путин.
Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав россии осенью 2022 г. 30 мая 2023 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что основным ориентиром работы правительства является интеграция новых регионов РФ и достижение в них общероссийского уровня социально-экономического развития в ближайшие восемь лет.