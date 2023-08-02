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Общество

Госструктуры смогут передавать списанную технику новым регионам

Ведомости

Государственные структуры смогут безвозмездно передавать «Народному фронту» неиспользуемую или подлежащую списанию технику для использования на территории новых регионов. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщил «Интерфакс».

В перечень техники попали, в том числе, автомобили, грузовики, мототранспорт, прицепы, тракторы, бульдозеры, автогрейдеры, экскаваторы. Практику порекомендовали использовать органам местного самоуправления, госкомпаниям и госкорпорациям

Ранее по теме: В России разрешили передавать конфискат на нужды МЧС и Минобороны

13 июля президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым на нужды Минобороны и гуманитарные цели МЧС России могут быть переданы конфискованные товары. Его действие распространяется на все конфискованные, но еще не уничтоженные товары. Ранее часть таких товаров подлежала уничтожению, другую часть могли передавать социальным организациям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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