Госструктуры смогут передавать списанную технику новым регионам

13 июля президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым на нужды Минобороны и гуманитарные цели МЧС России могут быть переданы конфискованные товары. Его действие распространяется на все конфискованные, но еще не уничтоженные товары. Ранее часть таких товаров подлежала уничтожению, другую часть могли передавать социальным организациям.