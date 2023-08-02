Госструктуры смогут передавать списанную технику новым регионам
Государственные структуры смогут безвозмездно передавать «Народному фронту» неиспользуемую или подлежащую списанию технику для использования на территории новых регионов. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщил «Интерфакс».
В перечень техники попали, в том числе, автомобили, грузовики, мототранспорт, прицепы, тракторы, бульдозеры, автогрейдеры, экскаваторы. Практику порекомендовали использовать органам местного самоуправления, госкомпаниям и госкорпорациям
13 июля президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым на нужды Минобороны и гуманитарные цели МЧС России могут быть переданы конфискованные товары. Его действие распространяется на все конфискованные, но еще не уничтоженные товары. Ранее часть таких товаров подлежала уничтожению, другую часть могли передавать социальным организациям.