Против Светова возбудили дело из-за песни про Бандеру
В отношении лидера организации «Гражданское общество» и члена Либертарианской партии Михаила Светова (признан иноагентом) возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Поводом для возбуждения дела по ст. 354.1 УК РФ стало сообщение, где Светов исполняет песню, в которой «в положительном ключе рассказывается о лидере ОУН-УПА Степане Бандере», пишет агентство. Причем, как отмечает собеседник ТАСС, Светов выложил его в Telegram-чате либертарианцев, а впоследствии он попал в публичный доступ.
Светов в видеообращении позже сообщил, что «серию доносов» за исполнение песни на него писали сторонники «Мужского государства» (признана экстремистской в РФ, запрещена) еще два года назад.
3 марта в отношении сотрудников общества «Мемориал» (признан иностранным агентом и ликвидирован) также возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Причиной стало попадание в «списки жертв политического террора» имен людей, которые были приговорены к трудовым лагерям за работу в немецком полицейском отряде и за измену Родине военнослужащим, уточнили в обществе со ссылкой на постановление.