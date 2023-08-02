Против Светова возбудили дело из-за песни про Бандеру

3 марта в отношении сотрудников общества «Мемориал» (признан иностранным агентом и ликвидирован) также возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Причиной стало попадание в «списки жертв политического террора» имен людей, которые были приговорены к трудовым лагерям за работу в немецком полицейском отряде и за измену Родине военнослужащим, уточнили в обществе со ссылкой на постановление.