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Общество

Против Светова возбудили дело из-за песни про Бандеру

Ведомости

В отношении лидера организации «Гражданское общество» и члена Либертарианской партии Михаила Светова (признан иноагентом) возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Поводом для возбуждения дела по ст. 354.1 УК РФ стало сообщение, где Светов исполняет песню, в которой «в положительном ключе рассказывается о лидере ОУН-УПА Степане Бандере», пишет агентство. Причем, как отмечает собеседник ТАСС, Светов выложил его в Telegram-чате либертарианцев, а впоследствии он попал в публичный доступ.

Светов в видеообращении позже сообщил, что «серию доносов» за исполнение песни на него писали сторонники «Мужского государства» (признана экстремистской в РФ, запрещена) еще два года назад.

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3 марта в отношении сотрудников общества «Мемориал» (признан иностранным агентом и ликвидирован) также возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Причиной стало попадание в «списки жертв политического террора» имен людей, которые были приговорены к трудовым лагерям за работу в немецком полицейском отряде и за измену Родине военнослужащим, уточнили в обществе со ссылкой на постановление.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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