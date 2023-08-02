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Общество

Суд в ХМАО признал законной мобилизацию гражданина с бронью

Ведомости

Апелляционная комиссия Сургутского городского суда признала право военкоматов призывать во время мобилизации граждан, имеющих бронь. Это следует из карточки дела.

Иск подал сотрудник «Сургутнефтегаза» (компания выступает как заинтересованное лицо) к призывной комиссии, которая, несмотря на бронь и неврологическое заболевание, присвоила ему категорию годности «А». Он был призван на военную службу по мобилизации в октябре 2022 г.

Суд установил, что «фактически на момент принятия оспариваемого решения бронь на него отсутствовала», требования для выдачи брони выполнены не были. По версии суда, до призыва гражданин также не сообщал военкомату о проблемах со здоровьем.

«Кроме того, согласно п. 5 общего раздела указанных методических рекомендаций, бронь не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки, так как для выполнения своих мобилизационных мероприятий военные комиссариаты вправе привлекать забронированных граждан», – уточняется в апелляционном определении.

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21 сентября прошлого года президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Он отметил, что призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, а также тех, кто проходил службу в рядах армии и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. 

Тогда в список тех, кто не подлежит мобилизации, попали сотрудники IT-сферы, операторов связи, федеральных СМИ, банков. Также отсрочку от службы могли получить работники оборонных предприятий, граждане, негодные по состоянию здоровья, кормильцы многодетных семей и др. В рамках мобилизации было призвано более 300 000 граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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