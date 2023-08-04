Уголовное дело бизнесмена Кана о контрабанде краба передали в суд
Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России завершило расследование уголовного дела в отношении сахалинского предпринимателя Олега Кана, Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.
Дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока. Кана обвиняют в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), контрабанде (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ) и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей (ч. 4 ст. 194 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
По версии следствия, Кан, как собственник и руководитель промысловых компаний, организовал преступное сообщество, которое с 2014 по 2019 г. незаконно переместило из России более 3300 т живого краба. Поставки производились в Японию, Корею и КНР. Также предпринимателю вменяется уклонение от уплаты таможенных платежей более чем на 9 млн руб. По подсчетам следствия, преступное сообщество от контрабанды краба получило более 4,26 млрд руб. дохода, сообщили в СК.
Помимо этого Кана обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 3,69 млрд руб. путем дробления бизнеса.
«Удалось добиться возмещения государству налоговой недоимки, уплаты пеней и штрафов на сумму более 5,5 млрд руб.», – говорится в сообщении СК.
В СК утверждают, что подконтрольные обвиняемому компании противодействовали следствию и пытались вывести активы из России, но безуспешно. В ходе следствия были арестованы 27 судов, элитная недвижимость во Владивостоке, счета в банках на общую сумму более 5,39 млрд руб.
Кан находится в международном розыске. В России в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста. В связи с этим его уголовное дело будет рассмотрено судом заочно.
Ранее сообщалось, что СК считает Кана бенефициаром «Аквамарина», Приморской рыболовной компании (ПРК) и «Севрыбфлота», а также связывал бизнесмена с крупными добытчиками крабов – Курильским универсальным комплексом (КУК) и «Монероном». В 2019 г. Кана также обвинили в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко. В мае 2020 г. Кан рассказывал «Ведомостям», что участвовал в создании крабового бизнеса, но много лет не имеет к нему отношения. Обвинения и аресты Кан ранее называл лишь «отвлекающим маневром» (его цитировал Forbes).