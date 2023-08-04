Уголовное дело бизнесмена Кана о контрабанде краба передали в суд

Ранее сообщалось, что СК считает Кана бенефициаром «Аквамарина», Приморской рыболовной компании (ПРК) и «Севрыбфлота», а также связывал бизнесмена с крупными добытчиками крабов – Курильским универсальным комплексом (КУК) и «Монероном». В 2019 г. Кана также обвинили в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко. В мае 2020 г. Кан рассказывал «Ведомостям», что участвовал в создании крабового бизнеса, но много лет не имеет к нему отношения. Обвинения и аресты Кан ранее называл лишь «отвлекающим маневром» (его цитировал Forbes).