Умер актер из сериала «Во все тяжкие» Марголис
Американский актер Марк Марголис скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его сына, актера Моргана Марголиса.
По его словам, Марголис ушел из жизни в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке после болезни. Причина смерти не уточняется.
Марк Марголис родился в 1939 г. в Филадельфии. Будучи протеже актрисы и одного из самых известных преподавателей актерского мастерства Стеллы Адлер, он поступил в Актерскую студию в Нью-Йорке.
Марголис снимался в кино с 1976 г. Свою первую роль он получил в фильме «Открытие Мисти Бетховен». Также актер известен ролями в фильмах «Лицо со шрамом» и «Эйс Вентура: Розыск домашних животных». Кроме того, Марголис снялся в нескольких картинах Даррена Аронофски: «Пи», «Реквием по мечте», «Фонтан», «Рестлер», «Черный лебедь» и «Ной».
В 2012 г. актер был номинирован на премию «Эмми» за роль Гектора Саламанки в сериале «Во все тяжкие». Другим проектом, который принес Марголису популярность, стал сериал «Лучше звоните Солу», выходивший с 2015 по 2022 гг.