Умер актер из сериала «Во все тяжкие» Марголис

Марголис снимался в кино с 1976 г. Свою первую роль он получил в фильме «Открытие Мисти Бетховен». Также актер известен ролями в фильмах «Лицо со шрамом» и «Эйс Вентура: Розыск домашних животных». Кроме того, Марголис снялся в нескольких картинах Даррена Аронофски: «Пи», «Реквием по мечте», «Фонтан», «Рестлер», «Черный лебедь» и «Ной».