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Умер актер из сериала «Во все тяжкие» Марголис

Ведомости

Американский актер Марк Марголис скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его сына, актера Моргана Марголиса.

По его словам, Марголис ушел из жизни в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке после болезни. Причина смерти не уточняется.

Марк Марголис родился в 1939 г. в Филадельфии. Будучи протеже актрисы и одного из самых известных преподавателей актерского мастерства Стеллы Адлер, он поступил в Актерскую студию в Нью-Йорке.

Марголис снимался в кино с 1976 г. Свою первую роль он получил в фильме «Открытие Мисти Бетховен». Также актер известен ролями в фильмах «Лицо со шрамом» и «Эйс Вентура: Розыск домашних животных». Кроме того, Марголис снялся в нескольких картинах Даррена Аронофски: «Пи», «Реквием по мечте», «Фонтан», «Рестлер», «Черный лебедь» и «Ной». 

В 2012 г. актер был номинирован на премию «Эмми» за роль Гектора Саламанки в сериале «Во все тяжкие». Другим проектом, который принес Марголису популярность, стал сериал «Лучше звоните Солу», выходивший с 2015 по 2022 гг. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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