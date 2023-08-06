Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале, где публикуются оперативные данные по ситуации на автоподходах к мосту.
Водителей попросили соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины закрытия моста не называются.
Ранее на этой неделе, 2 августа, движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливали дважды.
Крымский мост подвергся атаке надводных беспилотников Украины в ночь на 17 июля. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. СК РФ возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по информации ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. 31 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о принятии мер по повышению защиты гражданской инфраструктуры от нападений с воздуха и моря.