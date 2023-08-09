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Умерла народная артистка СССР Вера Васильева

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Народная артистка СССР, актриса театра и кино Вера Васильева ушла из жизни. Об этом сообщается на сайте Театра Сатиры. Ей было 97 лет. 

«Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей», – говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется. В театре добавили, что о дате прощания будет объявлено дополнительно.

Вера Васильева родилась в Москве 30 сентября 1925 г. В годы Великой Отечественной войны работала на заводе ученицей фрезеровщика, а также трудилась на сельхозработах. В 1948 г. Васильева окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции.

Ее дебют в кино состоялся в 1945 г. в картине «Близнецы», актриса сыграла эпизодическую роль. Первой большой ролью Васильевой стала Настя Гусенкова в фильме «Сказание о земле Сибирской» (1947) Ивана Пырьева. Фильмография актрисы насчитывает более 40 лент, самых известные из них – «Звезда экрана» (1974), «Карнавал» (1981), «Женатый холостяк» (1982), «Выйти замуж за капитана» (1985).

С 1948 г. Васильева служила в Московском академическом театре сатиры, где сыграла свыше 60 ролей. Одной из самых известных ролей артистки стала графиня Альмавива в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро». В разные годы Васильева также играла в Московском Новом драматическом театре, Театре кукол им. С. В. Образцова, театре «Модерн» и Малом театре.

Актриса удостоена большого количества государственных наград. Она дважды получала Сталинскую премию, также имеет ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орден Почета и орден Дружбы. В 1986 г. Васильевой было присвоено звание народной артистки СССР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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