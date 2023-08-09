Умерла народная артистка СССР Вера Васильева
Народная артистка СССР, актриса театра и кино Вера Васильева ушла из жизни. Об этом сообщается на сайте Театра Сатиры. Ей было 97 лет.
«Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей», – говорится в сообщении.
Причина смерти не уточняется. В театре добавили, что о дате прощания будет объявлено дополнительно.
Вера Васильева родилась в Москве 30 сентября 1925 г. В годы Великой Отечественной войны работала на заводе ученицей фрезеровщика, а также трудилась на сельхозработах. В 1948 г. Васильева окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции.
Ее дебют в кино состоялся в 1945 г. в картине «Близнецы», актриса сыграла эпизодическую роль. Первой большой ролью Васильевой стала Настя Гусенкова в фильме «Сказание о земле Сибирской» (1947) Ивана Пырьева. Фильмография актрисы насчитывает более 40 лент, самых известные из них – «Звезда экрана» (1974), «Карнавал» (1981), «Женатый холостяк» (1982), «Выйти замуж за капитана» (1985).
С 1948 г. Васильева служила в Московском академическом театре сатиры, где сыграла свыше 60 ролей. Одной из самых известных ролей артистки стала графиня Альмавива в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро». В разные годы Васильева также играла в Московском Новом драматическом театре, Театре кукол им. С. В. Образцова, театре «Модерн» и Малом театре.
Актриса удостоена большого количества государственных наград. Она дважды получала Сталинскую премию, также имеет ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орден Почета и орден Дружбы. В 1986 г. Васильевой было присвоено звание народной артистки СССР.