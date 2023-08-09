Умерла народная артистка СССР Вера Васильева

С 1948 г. Васильева служила в Московском академическом театре сатиры, где сыграла свыше 60 ролей. Одной из самых известных ролей артистки стала графиня Альмавива в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро». В разные годы Васильева также играла в Московском Новом драматическом театре, Театре кукол им. С. В. Образцова, театре «Модерн» и Малом театре.