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Общество

Мужчина погиб при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Ведомости

При обстреле поселка Горьковский Грайворонского городского округа со стороны Украины погиб мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пять снарядов разорвались в центре поселка рядом со школой.

«Еще четверо человек пострадали: у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины контузия», – добавил Гладков. 

Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в больницы. На месте сейчас находятся глава округа Геннадий Бондарев, оперативные и аварийные службы. Власти также ведут подомовой обход.

Ранее по теме: По Белгородской области за сутки выпустили 103 снаряда

Ранее Гладков сообщал, что в селе Колотиловка Краснояружского района в результате падения «неустановленного объекта» пострадал один человек. В ежедневной сводке за 8 августа Гладков рассказал, что по окраине села Колотиловка выпущено семь артиллерийских снарядов, последствий обнаружено не было. Также два снаряда были выпущены по окраине поселка Прилесье в Краснояружском районе. Помимо этого за прошедшие сутки ВСУ обстреляли несколько сел в Белгородском районе и Шебекинском городском округе, где нет пострадавших.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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