Мужчина погиб при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Ранее Гладков сообщал, что в селе Колотиловка Краснояружского района в результате падения «неустановленного объекта» пострадал один человек. В ежедневной сводке за 8 августа Гладков рассказал, что по окраине села Колотиловка выпущено семь артиллерийских снарядов, последствий обнаружено не было. Также два снаряда были выпущены по окраине поселка Прилесье в Краснояружском районе. Помимо этого за прошедшие сутки ВСУ обстреляли несколько сел в Белгородском районе и Шебекинском городском округе, где нет пострадавших.