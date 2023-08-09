Мужчина погиб при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ
При обстреле поселка Горьковский Грайворонского городского округа со стороны Украины погиб мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пять снарядов разорвались в центре поселка рядом со школой.
«Еще четверо человек пострадали: у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины контузия», – добавил Гладков.
Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в больницы. На месте сейчас находятся глава округа Геннадий Бондарев, оперативные и аварийные службы. Власти также ведут подомовой обход.
Ранее Гладков сообщал, что в селе Колотиловка Краснояружского района в результате падения «неустановленного объекта» пострадал один человек. В ежедневной сводке за 8 августа Гладков рассказал, что по окраине села Колотиловка выпущено семь артиллерийских снарядов, последствий обнаружено не было. Также два снаряда были выпущены по окраине поселка Прилесье в Краснояружском районе. Помимо этого за прошедшие сутки ВСУ обстреляли несколько сел в Белгородском районе и Шебекинском городском округе, где нет пострадавших.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования».