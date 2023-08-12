На Крымском мосту восстановили движение транспорта

Днем в субботу украинские военные дважды пытались атаковать Крымский мост ракетами С-200. Как сообщало Минобороны России, первая атака на мост произошла в районе 13:00 мск. Ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе, никто не пострадал. Вторая попытка ударить такой же ракетой была предпринята ВСУ спустя два часа – в районе 15:00 мск – и так же закончилась перехватом С-200. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в Минобороны.