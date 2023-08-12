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Общество

На Крымском мосту восстановили движение транспорта

Ведомости

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале, где публикуются оперативные данные по ситуации на автоподходах к мосту.

12 августа Крымский мост несколько раз закрывали для автотранспорта. Первый раз движение перекрыли ночью, затем около полудня. В третий раз об ограничениях Telegram-канал сообщил в 14:40 мск, а в 16:10 стало известно о восстановлении движения.

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Днем в субботу украинские военные дважды пытались атаковать Крымский мост ракетами С-200. Как сообщало Минобороны России, первая атака на мост произошла в районе 13:00 мск. Ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе, никто не пострадал. Вторая попытка ударить такой же ракетой была предпринята ВСУ спустя два часа – в районе 15:00 мск – и так же закончилась перехватом С-200. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в Минобороны.

Глава Крыма Сергей Аксенов, первым сообщивший об обеих атаках, заявил в районе 13:30 мск о двух сбитых ракетах над Керченским проливом и еще об одной – в 15:21 мск.

Сегодня ночью российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) также отразили налет 20 украинских дронов по разным объектам в Крыму. В результате 14 аппаратов были сбиты, а остальные шесть – подавлены РЭБ. Как и в результате дневных атак, люди и объекты не пострадали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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