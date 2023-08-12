На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

В начале февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии произошли землетрясения магнитудой до 7,8. В результате произошедшего погибло порядка 50 000 человек. Позже подземные толчки стали ощущаться в разных странах. Материальный ущерб от землетрясений в Турции составляет 2 трлн турецких лир – более $105 млрд, сообщало в марте турецкое министерство финансов и казначейства.