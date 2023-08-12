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На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

Ведомости

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы днем 12 августа в 7 км к юго-западу от Малатьи, где проживают 441 000 человек. В 136 км находится город Шанлыурфа с населением порядка 449 000 человек. Очаг землетрясения, как отмечается, залегал на глубине 10 км.

В начале февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии произошли землетрясения магнитудой до 7,8. В результате произошедшего погибло порядка 50 000 человек. Позже подземные толчки стали ощущаться в разных странах. Материальный ущерб от землетрясений в Турции составляет 2 трлн турецких лир – более $105 млрд, сообщало в марте турецкое министерство финансов и казначейства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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