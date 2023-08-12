На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Подземные толчки были зафиксированы днем 12 августа в 7 км к юго-западу от Малатьи, где проживают 441 000 человек. В 136 км находится город Шанлыурфа с населением порядка 449 000 человек. Очаг землетрясения, как отмечается, залегал на глубине 10 км.
В начале февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии произошли землетрясения магнитудой до 7,8. В результате произошедшего погибло порядка 50 000 человек. Позже подземные толчки стали ощущаться в разных странах. Материальный ущерб от землетрясений в Турции составляет 2 трлн турецких лир – более $105 млрд, сообщало в марте турецкое министерство финансов и казначейства.