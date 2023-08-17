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В России появится консорциум религиозных и светских вузов «Буддийское образование»

Ведомости

В России впервые будет создан консорциум религиозных и светских высших учебных заведений под названием «Буддийское образование». Он объединит пять вузов, которые совместно займутся разработкой научно-исследовательских и образовательных программ в области буддийской теории и практики.

Соответствующее соглашение подписали представители Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова, Калмыцкого госуниверситета им. Б.Б. Городовикова, Тувинского государственного университета, Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» им. Дамба Даржа Заяева и Агинской буддийской академии на I Международном буддийском форуме в Улан-Удэ, передает корреспондент «Ведомостей».

Вузы будут сотрудничать в области национально-ориентированной государственной системы подготовки специалистов по буддизму. А также укреплять роль российского буддизма в мире, проводить конференции и семинары.

«Наши ламы, монахи и студенты получат возможность изучать буддийскую философию в ракурсе того, что это будет признано государственными вузами и даст возможность в будущем легко контактировать с обществом», – отметил ректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Д.Д. Заяева Дымбрыл Дашибалданов.

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По словам директора Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Алексея Маслова, консорциум религиозных и светских университетов, занимающихся исследованием буддизма, создается впервые в истории России. Он будет открыт и для других вузов, готовых присоединиться, добавил Маслов.

Кроме этого, представители МГУ и Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова договорились наладить обмен опытом. Вузы будут проводить совместные исследования и стажировки, а также организуют аспирантуру и докторантуру.

Первый Международный буддийский форум проходит в Улан-Удэ 17-19 августа. Его организаторы – Буддийская традиционная сангха России, правительство республики Бурятия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке фонда Росконгресс. В мероприятии принимают участие главы диппредставительств и буддийских организаций, чиновники, эксперты и монахи из 13 государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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