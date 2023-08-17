В России появится консорциум религиозных и светских вузов «Буддийское образование»

По словам директора Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Алексея Маслова, консорциум религиозных и светских университетов, занимающихся исследованием буддизма, создается впервые в истории России. Он будет открыт и для других вузов, готовых присоединиться, добавил Маслов.