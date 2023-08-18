Под обстрел ВСУ за сутки попали семь районов Белгородской области
В семи районах Белгородской области зафиксировали прилеты снарядов ВСУ за сутки 17 августа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, регион пять раз атаковали беспилотники.
Беспокойнее всего было на окраине хутора Старый в Волоконовском районе – там прозвучали 32 минометных выстрела.
В селе Новопетровка в Валуйском городском округе с беспилотника сбросили осколочный боеприпас – поврежден один грузовой автомобиль. По селу Логачевка в том же округе выпущено четыре артиллерийских снаряда. В Краснояружском районе по селу Вязовое выпустили семь, по селу Репяховка – один, по селу Колотиловка – три артиллерийских снаряда. В этом же районе под артиллерийский обстрел попало село Теребрено. Там зафиксировано шесть прилетов, в частном доме выбило окна, повреждены забор, дверь, гараж и водопровод.
Два прилета минометных снарядов зафиксировали в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа: в одном частном доме повреждена кровля. Над городом Шебекино и селом Никольское сбили по одному БПЛА. По селу Середа выпустили восемь, по поселку Красное – шесть, по пункту пропуска «Шебекино» – четыре минометных снаряда.
По селу Наумовка в Белгородском районе ВСУ выпустили два артиллерийских снаряда. В селе Журавлевка с БПЛА сбросили пять взрывных устройств, также зафиксировали один осколочный гранатометный выстрел. По окраине села Богун-Городок в Борисовском районе выпустили восемь минометных снарядов. В селе Сподарюшино Грайворонского городского округа насчитали прилеты семи минометных снарядов. В поселке Горьковский в том же округе с квадрокоптера сбросили взрывное устройство: Гладков отметил «некритичные повреждения на инфраструктурном объекте связи».
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.