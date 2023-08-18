Под обстрел ВСУ за сутки попали семь районов Белгородской области

В селе Новопетровка в Валуйском городском округе с беспилотника сбросили осколочный боеприпас – поврежден один грузовой автомобиль. По селу Логачевка в том же округе выпущено четыре артиллерийских снаряда. В Краснояружском районе по селу Вязовое выпустили семь, по селу Репяховка – один, по селу Колотиловка – три артиллерийских снаряда. В этом же районе под артиллерийский обстрел попало село Теребрено. Там зафиксировано шесть прилетов, в частном доме выбило окна, повреждены забор, дверь, гараж и водопровод.