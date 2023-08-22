В ДНР боевика «Азова» приговорили к 22 годам тюрьмы
Боевик националистического формирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) Дмитрий Шегай, причастный к расстрелу в марте 2022 г. мужчины в Мариуполе, приговорен судом в ДНР к 22 годам колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте СК России.
В СК рассказали, что 26-летний наводчик в марте – апреле прошлого года располагался на боевых позициях в Мариуполе. 20 марта один из военнослужащих задержал безоружного мужчину, не участвовавшего в боевых действиях, которого по указанию командира поместили в скрытое от окружающих место в поселке Мирный. Там сослуживец Шегая расстрелял мужчину, пока тот «контролировал окружающую обстановку для обеспечения исполнения приказа».
Шегая признали виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением) и п. п. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти).
«Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора. Приговором суда Шегаю назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – говорится в сообщении.
2 августа 2022 г. Верховный суд (ВС) признал полк «Азов» (создан в 2014 г.) террористической организацией и запретил деятельность структуры на территории России. Иск Генпрокуратуры был подан в ВС 17 мая. В тот день боевики полка «Азов» стали покидать территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе, сдавшись в плен российским военным.
Россия и Украина в сентябре 2022 г. при посредничестве Турции провели обмен пленными. По утверждению украинской стороны, Москва передала Киеву 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров «Азова», а также десять наемников. Президент Украины Владимир Зеленский тогда написал в своем Telegram-канале, что вернувшиеся из плена командиры «Азова» останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине.
8 июля 2023 г. Зеленский сообщил о своем возвращении из Турции на Украину вместе с пятью главарями «Азова», которые были в Турции. В середине августа в Киеве сообщили о возвращении «Азова» в зону боевых действий.