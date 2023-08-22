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Общество

ФСБ задержала в Ростовской области пытавшегося купить военное изделие мужчину

Ведомости

Сотрудники управления ФСБ по Ростовской области задержали мужчину, который пытался купить секретное военное изделие для его последующей перепродажи, сообщила пресс-служба ведомства.

«Указанный гражданин был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при попытке приобрести секретное военное изделие, о секретности которого был осведомлен», – приводит сообщение ТАСС.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, – восемь лет лишения свободы.

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В апреле ФСБ сообщала о задержании в Белгородской области двух человек, намеревавшихся продать купленные у российских военных автоматы Калашникова, против них возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт оружия).

21 августа ФСБ сообщила о задержании одного из руководителей Одесской железной дороги по делу о диверсии на железнодорожной станции Херсон, в результате которой было на время прекращено снабжение российских войск. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту организации диверсии (ст. 281 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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