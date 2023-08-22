ФСБ задержала в Ростовской области пытавшегося купить военное изделие мужчину
Сотрудники управления ФСБ по Ростовской области задержали мужчину, который пытался купить секретное военное изделие для его последующей перепродажи, сообщила пресс-служба ведомства.
«Указанный гражданин был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при попытке приобрести секретное военное изделие, о секретности которого был осведомлен», – приводит сообщение ТАСС.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, – восемь лет лишения свободы.
В апреле ФСБ сообщала о задержании в Белгородской области двух человек, намеревавшихся продать купленные у российских военных автоматы Калашникова, против них возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт оружия).
21 августа ФСБ сообщила о задержании одного из руководителей Одесской железной дороги по делу о диверсии на железнодорожной станции Херсон, в результате которой было на время прекращено снабжение российских войск. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту организации диверсии (ст. 281 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.