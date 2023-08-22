ФСБ задержала в Ростовской области пытавшегося купить военное изделие мужчину

21 августа ФСБ сообщила о задержании одного из руководителей Одесской железной дороги по делу о диверсии на железнодорожной станции Херсон, в результате которой было на время прекращено снабжение российских войск. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту организации диверсии (ст. 281 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.