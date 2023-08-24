В ДНР боевика «Азова» осудили на 24 года за обстрел жилых домов

В Главной военной прокуратуре 24 августа также сообщили, что в ЛНР Верховный суд приговорил военнослужащего 57-й отдельной мотопехотной бригады ВС Украины Юрия Босовича к 16 годам колонии строгого режима. Отмечается, что 5 апреля 2022 г. Босович обстрелял из 82-мм миномета БМ-82 поселок Нижнее в ЛНР, «желая уничтожить проживавших там мирных граждан». В результате взрывов и разлета осколков осколочно-фугасных снарядов пострадали жилье и имущество.