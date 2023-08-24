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Общество

В ДНР боевика «Азова» осудили на 24 года за обстрел жилых домов

Ведомости

За обстрел из миномета жилых домов Верховный суд ДНР приговорил боевика украинского нацобъединения «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Максима Онипченко к 24 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре РФ.

По версии следствия, в марте – апреле 2022 г. Онипченко со своей боевой позиции вблизи Нового кладбища и Приморского парка в Мариуполе производил из 120-мм миномета «неизбирательные веерные обстрелы» села Бердянское Мангушского района ДНР.

Произведено не менее 300 выстрелов осколочно-фугасными минами, в результате чего была разрушена бердянская школа. Воспитанники и персонал не пострадали, так как успели покинуть учреждение и укрыться.

Онипченко признан виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам идеологической ненависти и вражды), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом, повлекшее причинение значительного ущерба).

В Главной военной прокуратуре 24 августа также сообщили, что в ЛНР Верховный суд приговорил военнослужащего 57-й отдельной мотопехотной бригады ВС Украины Юрия Босовича к 16 годам колонии строгого режима. Отмечается, что 5 апреля 2022 г. Босович обстрелял из 82-мм миномета БМ-82 поселок Нижнее в ЛНР, «желая уничтожить проживавших там мирных граждан». В результате взрывов и разлета осколков осколочно-фугасных снарядов пострадали жилье и имущество.

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22 августа боевик «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Дмитрий Шегай, причастный к расстрелу в марте 2022 г. мужчины в Мариуполе, приговорен судом в ДНР к 22 годам колонии строгого режима.

2 августа 2022 г. Верховный суд признал полк «Азов» (создан в 2014 г.) террористической организацией и запретил деятельность структуры на территории России. Иск Генпрокуратуры был подан в ВС 17 мая. В тот день боевики полка «Азов» стали покидать территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе, сдаваясь в плен российским военным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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