В ДНР боевика «Азова» осудили на 24 года за обстрел жилых домов
За обстрел из миномета жилых домов Верховный суд ДНР приговорил боевика украинского нацобъединения «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Максима Онипченко к 24 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре РФ.
По версии следствия, в марте – апреле 2022 г. Онипченко со своей боевой позиции вблизи Нового кладбища и Приморского парка в Мариуполе производил из 120-мм миномета «неизбирательные веерные обстрелы» села Бердянское Мангушского района ДНР.
Произведено не менее 300 выстрелов осколочно-фугасными минами, в результате чего была разрушена бердянская школа. Воспитанники и персонал не пострадали, так как успели покинуть учреждение и укрыться.
Онипченко признан виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам идеологической ненависти и вражды), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом, повлекшее причинение значительного ущерба).
В Главной военной прокуратуре 24 августа также сообщили, что в ЛНР Верховный суд приговорил военнослужащего 57-й отдельной мотопехотной бригады ВС Украины Юрия Босовича к 16 годам колонии строгого режима. Отмечается, что 5 апреля 2022 г. Босович обстрелял из 82-мм миномета БМ-82 поселок Нижнее в ЛНР, «желая уничтожить проживавших там мирных граждан». В результате взрывов и разлета осколков осколочно-фугасных снарядов пострадали жилье и имущество.
22 августа боевик «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Дмитрий Шегай, причастный к расстрелу в марте 2022 г. мужчины в Мариуполе, приговорен судом в ДНР к 22 годам колонии строгого режима.
2 августа 2022 г. Верховный суд признал полк «Азов» (создан в 2014 г.) террористической организацией и запретил деятельность структуры на территории России. Иск Генпрокуратуры был подан в ВС 17 мая. В тот день боевики полка «Азов» стали покидать территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе, сдаваясь в плен российским военным.