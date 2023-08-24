Газета
Общество

Рособрнадзор скорректирует систему оценивания ОГЭ по русскому языку и литературе

Ведомости

Систему оценивания ОГЭ по русскому языку и литературе скорректируют. Документ, в котором отражены планируемые изменения в контрольно-измерительных материалах (КИМ) ОГЭ в 2024 г., опубликовал Федеральный институт педагогических измерений, подведомственный Рособрнадзору.

В заданиях итогового собеседования по русскому языку оптимизировали систему их оценивания. В экзамене по русскому языку скорректировали критерии оценивания развернутых ответов и ввели четыре новых задания с краткими ответами. Максимальный первичный балл за работу по литературе снизили с 42 до 37. Также изменили систему оценивания некоторых заданий, в том числе в части оценки грамотности.

Авторы документа подчеркнули, что все изменения призваны повысить дифференцирующую способность конкретных заданий (то есть насколько задание может отличить сильного испытуемого от слабого по уровню знаний) и экзаменационной работы в целом.

Ранее по теме: Четверть опрошенных родителей планируют увеличить расходы на образование школьников

В грядущем учебном году четверть опрошенных родителей российских школьников планируют увеличить расходы на образование своих детей, в том числе на дополнительное. Эксперты считают, что рост расходов на внешкольное платное образование связан с необходимостью сдачи экзаменов.

 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных