Рособрнадзор скорректирует систему оценивания ОГЭ по русскому языку и литературе
Систему оценивания ОГЭ по русскому языку и литературе скорректируют. Документ, в котором отражены планируемые изменения в контрольно-измерительных материалах (КИМ) ОГЭ в 2024 г., опубликовал Федеральный институт педагогических измерений, подведомственный Рособрнадзору.
В заданиях итогового собеседования по русскому языку оптимизировали систему их оценивания. В экзамене по русскому языку скорректировали критерии оценивания развернутых ответов и ввели четыре новых задания с краткими ответами. Максимальный первичный балл за работу по литературе снизили с 42 до 37. Также изменили систему оценивания некоторых заданий, в том числе в части оценки грамотности.
Авторы документа подчеркнули, что все изменения призваны повысить дифференцирующую способность конкретных заданий (то есть насколько задание может отличить сильного испытуемого от слабого по уровню знаний) и экзаменационной работы в целом.
В грядущем учебном году четверть опрошенных родителей российских школьников планируют увеличить расходы на образование своих детей, в том числе на дополнительное. Эксперты считают, что рост расходов на внешкольное платное образование связан с необходимостью сдачи экзаменов.