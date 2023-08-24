Рособрнадзор скорректирует систему оценивания ОГЭ по русскому языку и литературе

В заданиях итогового собеседования по русскому языку оптимизировали систему их оценивания. В экзамене по русскому языку скорректировали критерии оценивания развернутых ответов и ввели четыре новых задания с краткими ответами. Максимальный первичный балл за работу по литературе снизили с 42 до 37. Также изменили систему оценивания некоторых заданий, в том числе в части оценки грамотности.