Минкультуры анонсировало блокировку «Пушкинских карт» за нарушения

О том, что Минкультуры начнет блокировать «Пушкинские карты», в ведомстве сообщили 3 августа. Там отметили, что за любое однократное нарушение карта будет заблокирована до конца года, за повторное нарушение – на год. При нарушении правил в третий раз участник будет исключен из программы навсегда, подчеркнули в ведомстве.