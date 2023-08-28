Минкультуры анонсировало блокировку «Пушкинских карт» за нарушения
Минкультуры скоро начнет блокировать «Пушкинские карты», владельцы которых нарушили правила программы. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в интервью «Интерфаксу».
«Вместе с коллегами из Минцифры мы ведем тщательный мониторинг подозрительных операций. <...> К сожалению, мы не можем и не имеем права откладывать меры реагирования на эти нарушения. Придется действовать жестко: из-за нарушений будем вынуждены блокировать такие карты. И начнем мы делать это в ближайшее время», – сказала она.
Среди наиболее распространенных нарушений Любимова выделила покупку билетов по «Пушкинской карте» для третьих лиц и включение в стоимость билетов прочих услуг со стороны организаторов мероприятий. Министр отметила, что по ряду нарушений МВД уже возбудило уголовные дела.
По словам Любимой, сейчас «Пушкинскую карту» оформили уже 8,8 млн человек, воспользовались ею 6,8 млн человек. Наиболее популярной категорией, на которую расходуются средства «Пушкинской карты» Любимова назвала билеты в кино, на которые приходится около 40% от общих продаж. При этом на билеты в театр, на концерты и выставки приходится свыше 75% расходов программы.
О том, что Минкультуры начнет блокировать «Пушкинские карты», в ведомстве сообщили 3 августа. Там отметили, что за любое однократное нарушение карта будет заблокирована до конца года, за повторное нарушение – на год. При нарушении правил в третий раз участник будет исключен из программы навсегда, подчеркнули в ведомстве.
Программа «Пушкинская карта» является совместным проектом Минкультуры и Минцифры по популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Ее запустили в сентябре 2021 г. для россиян в возрасте от 14 до 22 лет. Депозит «Пушкинской карты» с 1 января 2022 г. составляет 5000 руб. на год – их можно тратить на посещение театров, музеев, кинотеатров и др.