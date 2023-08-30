Режиссера Глеба Панфилова похоронили на Новодевичьем кладбище
Народный артист РСФСР, режиссер Глеб Панфилов, скончавшийся 26 августа на 90-м году жизни, был похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы, передает ТАСС.
Режиссера похоронили рядом с его женой, актрисой Инной Чуриковой.
Глеб Панфилов умер 26 августа, ему было 89 лет. В мае режиссера госпитализировали с инсультом, который возник у него после падения. Затем сообщалось о некотором улучшении состояния Панфилова.
Панфилов родился 21 мая 1934 г. В 1966 г. он начал работать на «Ленфильме», где снял свой первый фильм «В огне брода нет», за который впоследствии получил главный приз кинофестиваля в Локарно. Среди других известных работ режиссера – «Прошу слова», «Васса», «Иван Денисович» и др. В 1970 г. он снял фильм «Начало» с Инной Чуриковой в главной роли. Во время съемок этого фильма они поженились, в начале 2023 г. народная артистка СССР скончалась.
Панфилов удостоен звания народного артиста РСФСР в 1984 г. Также он получил премии «Ника» и «Золотой орел». В 2010 г. был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Панфилов также является лауреатом Премии президента РФ в области литературы и искусства 2001 и 2003 гг. 28 августа президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера, назвав его выдающимся режиссером современности и гордостью отечественной культуры.