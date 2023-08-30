Лесной пожар в Геленджике локализовали
Крупный лесной пожар в Геленджике локализован, сообщила пресс-служба МЧС России.
Лесной пожар в Геленджике разгорелся днем 29 августа. Вечером площадь пожара увеличилась до 5 га, а к утру 30 августа выросла до 118 га. Тушение огня осложнили порывы ветра до 30 м/с и сложный рельеф местности.
В устранении пожара принимают участие более 80 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8, и 441 человек. Администрация Геленджика призвала добровольцев к борьбе с огнем. К месту тушения вылетел самолет-амфибия Бе-200.