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Лесной пожар в Геленджике локализовали

Ведомости

Крупный лесной пожар в Геленджике локализован, сообщила пресс-служба МЧС России.

Лесной пожар в Геленджике разгорелся днем 29 августа. Вечером площадь пожара увеличилась до 5 га, а к утру 30 августа выросла до 118 га. Тушение огня осложнили порывы ветра до 30 м/с и сложный рельеф местности.

В устранении пожара принимают участие более 80 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8, и 441 человек. Администрация Геленджика призвала добровольцев к борьбе с огнем. К месту тушения вылетел самолет-амфибия Бе-200.

По факту пожара в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений). Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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