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Общество

Минпросвещения исключило возможность полностью дистанционного образования

Ведомости

В России нет и никогда не будет полностью дистанционного образования. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе Общероссийского родительского собрания. Трансляция шла на странице ведомства во «ВКонтакте».

«У нас нет дистанционного образования и быть не может. И не будет никогда. Не может дистанционно обучаться школьник, потому что [в таком случае] нет системы воспитания прежде всего, общения с учителем, со сверстниками. Никакого гармоничного развития быть не может в дистанционном обучении», – сказал он.

Кравцов отметил, что дистанционное обучение было вынужденной мерой в период пандемии COVID-19. Сейчас, по его словам, использование такого формата в ряде случаев связано с безопасностью, в частности, во время сильных морозов зимой или в связи с обстрелами приграничных регионов.

Министр подчеркнул, что в России всегда будет традиционное очное обучение. В то же время, добавил Кравцов, не следует отказываться от применения технологий. По его словам, они дополняют традиционную систему обучения.

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Дистанционное обучение в школах как вынужденную меру в связи с высокой заболеваемостью COVID-19 ввели впервые в России в феврале 2020 г. Однако уже в 2020-2021 учебном году школьники вышли на очную учебу.

После этого ряд регионов самостоятельно принимали решения о переводе школ на дистанционное обучение в связи с эпидемиологической ситуацией, сильными морозами или сложной обстановкой из-за обстрелов. В частности, в новом 2023-2024 учебном году в дистанционном формате будут работать школы Белгородской области, расположенные в пределах 20-километровой приграничной полосы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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