Минпросвещения исключило возможность полностью дистанционного образования

«У нас нет дистанционного образования и быть не может. И не будет никогда. Не может дистанционно обучаться школьник, потому что [в таком случае] нет системы воспитания прежде всего, общения с учителем, со сверстниками. Никакого гармоничного развития быть не может в дистанционном обучении», – сказал он.