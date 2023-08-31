Минпросвещения исключило возможность полностью дистанционного образования
В России нет и никогда не будет полностью дистанционного образования. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе Общероссийского родительского собрания. Трансляция шла на странице ведомства во «ВКонтакте».
«У нас нет дистанционного образования и быть не может. И не будет никогда. Не может дистанционно обучаться школьник, потому что [в таком случае] нет системы воспитания прежде всего, общения с учителем, со сверстниками. Никакого гармоничного развития быть не может в дистанционном обучении», – сказал он.
Кравцов отметил, что дистанционное обучение было вынужденной мерой в период пандемии COVID-19. Сейчас, по его словам, использование такого формата в ряде случаев связано с безопасностью, в частности, во время сильных морозов зимой или в связи с обстрелами приграничных регионов.
Министр подчеркнул, что в России всегда будет традиционное очное обучение. В то же время, добавил Кравцов, не следует отказываться от применения технологий. По его словам, они дополняют традиционную систему обучения.
Дистанционное обучение в школах как вынужденную меру в связи с высокой заболеваемостью COVID-19 ввели впервые в России в феврале 2020 г. Однако уже в 2020-2021 учебном году школьники вышли на очную учебу.
После этого ряд регионов самостоятельно принимали решения о переводе школ на дистанционное обучение в связи с эпидемиологической ситуацией, сильными морозами или сложной обстановкой из-за обстрелов. В частности, в новом 2023-2024 учебном году в дистанционном формате будут работать школы Белгородской области, расположенные в пределах 20-километровой приграничной полосы.