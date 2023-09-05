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ВЦИОМ: каждый седьмой россиянин хотел бы, чтобы его ребенок жил в Москве

Ведомости

Каждый седьмой россиянин (14%) хотел бы, чтобы его ребенок жил в Москве. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ.

Меньшей популярностью у россиян пользуется Санкт-Петербург. Лишь 10% опрошенных желают своим детям жизни в «культурной столице» России. При этом каждый пятый (21%) хотел бы, чтобы его ребенок жил в любом другом крупном городе, кроме Москвы и Петербурга. Еще 23% отдают предпочтение небольшим городам, а 10% респондентов – в сельской местности.

При этом только 7% россиян хотели бы, чтобы их дети жили за границей. Аналитики отмечают, что значение стало минимальным за все время наблюдений (с 2005 г.). Ранее показатель колебался от 9% до 12%.

Объясняя свой выбор в пользу Москвы, 53% респондентов говорили, что в столице больше возможностей, чем в регионах, чтобы обеспечить себе и своей семье достойный уровень жизни. Кроме того, в Москве больше шансов стать влиятельным человеком и получить хорошее образование, считают 39% и 42% россиян соответственно.

В то же время столица проигрывает регионам в вопросах благоприятной экологии и решения жилищных проблем. Только 5% и 11% опрошенных соответственно отдают в этом предпочтение Москве. А 67% и 48% считают, что эти факторы лучше развиты в регионах.

Опрос ВЦИОМ приурочен ко Дню города в Москве, который пройдет 9 и 10 сентября. Столице исполнится 876 лет. В исследовании приняли участие 1600 граждан старше 18 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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