ВЦИОМ: каждый седьмой россиянин хотел бы, чтобы его ребенок жил в Москве
Каждый седьмой россиянин (14%) хотел бы, чтобы его ребенок жил в Москве. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ.
Меньшей популярностью у россиян пользуется Санкт-Петербург. Лишь 10% опрошенных желают своим детям жизни в «культурной столице» России. При этом каждый пятый (21%) хотел бы, чтобы его ребенок жил в любом другом крупном городе, кроме Москвы и Петербурга. Еще 23% отдают предпочтение небольшим городам, а 10% респондентов – в сельской местности.
При этом только 7% россиян хотели бы, чтобы их дети жили за границей. Аналитики отмечают, что значение стало минимальным за все время наблюдений (с 2005 г.). Ранее показатель колебался от 9% до 12%.
Объясняя свой выбор в пользу Москвы, 53% респондентов говорили, что в столице больше возможностей, чем в регионах, чтобы обеспечить себе и своей семье достойный уровень жизни. Кроме того, в Москве больше шансов стать влиятельным человеком и получить хорошее образование, считают 39% и 42% россиян соответственно.
В то же время столица проигрывает регионам в вопросах благоприятной экологии и решения жилищных проблем. Только 5% и 11% опрошенных соответственно отдают в этом предпочтение Москве. А 67% и 48% считают, что эти факторы лучше развиты в регионах.
Опрос ВЦИОМ приурочен ко Дню города в Москве, который пройдет 9 и 10 сентября. Столице исполнится 876 лет. В исследовании приняли участие 1600 граждан старше 18 лет.