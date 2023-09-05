ВЦИОМ: каждый седьмой россиянин хотел бы, чтобы его ребенок жил в Москве

Меньшей популярностью у россиян пользуется Санкт-Петербург. Лишь 10% опрошенных желают своим детям жизни в «культурной столице» России. При этом каждый пятый (21%) хотел бы, чтобы его ребенок жил в любом другом крупном городе, кроме Москвы и Петербурга. Еще 23% отдают предпочтение небольшим городам, а 10% респондентов – в сельской местности.