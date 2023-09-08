Кабмин упростил порядок выдачи справок о гибели или пропаже без вести военных
Правительство России упростило порядок выдачи справок о гибели или пропаже без вести участников специальной военной операции. Об этом со ссылкой на постановления кабмина пишет ТАСС.
Согласно новому порядку, право выдавать документы о гибели военнослужащего в зоне спецоперации будет предоставлено командирам воинских частей, а не только медицинским организациям. Командиры также будут обязаны сообщать о смерти бойца в органы ЗАГС или в МФЦ. Это необходимо для ускорения предоставления мер поддержки родственникам. Справки о смерти будет достаточно, чтобы родственники смогли обратиться в суд для признания бойца погибшим.
Документ о смерти военнослужащего оформляется, если выдача медицинского свидетельства по каким-то причинам невозможна, а его гибель не вызывает сомнений. Уточняется, что справка о смерти выдается родственникам в воинской части бойца. Если же погибший служил по контракту, то в военном комиссариате. Если участник спецоперации служил, например, в МВД или Росгвардии, то справка выдается в другой структуре.
В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает процедуру признания военных погибшими и пропавшими без вести во время проведения спецоперации. Если в течение шести месяцев нет сведений о месте пребывания военнослужащего, то он может быть признан пропавшим без вести по заявлению заинтересованных лиц. Спустя три месяца после вступления в силу решения суда о признании военнослужащего пропавшим без вести он может быть объявлен умершим.
Если же имели место события, дающие основание предполагать гибель, например исчезновение в зоне активных боевых действий при угрожавших жизни обстоятельствах, то военнослужащий может быть объявлен умершим через шесть месяцев. До принятия закона для признания смерти пропавшего без вести нужно было ждать два года с момента окончания боевых действий.
Постановления кабмина об упрощении порядка выдачи справок подписаны для реализации принятого в апреле закона.