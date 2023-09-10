Сайт ДЭГ за два дня выборов атаковали более 20 000 раз
За прошедшие два дня выборов зафиксировано более 20 000 атак на сайт дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила на брифинге глава ЦИК Элла Памфилова.
«Именно на этот сайт больше всего атак. Пытаются его обрушить, чтобы избиратели не смогли проголосовать», — сказала она в информцентре ЦИК.
По словам Памфиловой, специалисты работают «очень эффективно». Он уточнила, что были выявлены в том числе несколько «очень направленных, очень сложных воздействий на всю инфраструктуру ДЭГ».
Участников выборов, которые записываются на онлайн-голосование, глава ЦИК назвала «очень мотивированными», поэтому явка наблюдается высокая. По данным избиркома, проголосовали уже более 3 млн избирателей от 25 субъектов, включая Москву.
В столице ранее были зафиксированы попытки атак на оператора доставки sms и терминалы электронного голосования на участках, рассказывала председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. По ее словам, из-за атак сообщения приходили не сразу, а на участках образовалась кратковременная задержка получения электронных бюллетеней.
С 8 по 10 сентября в 85 регионах проходит 4270 избирательных кампаний разного уровня. Будут замещаться более 33 000 мандатов, на выборы выдвинулись свыше 85 000 кандидатов из 23 партий. Были зарегистрированы представители 20 партий, всего 81 000 кандидатов, больше всего кандидатов у «Единой России», затем у КПРФ и ЛДПР.