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Сайт ДЭГ за два дня выборов атаковали более 20 000 раз

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За прошедшие два дня выборов зафиксировано более 20 000 атак на сайт дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила на брифинге глава ЦИК Элла Памфилова.

«Именно на этот сайт больше всего атак. Пытаются его обрушить, чтобы избиратели не смогли проголосовать», — сказала она в информцентре ЦИК. 

По словам Памфиловой,  специалисты работают «очень эффективно». Он уточнила, что были выявлены в том числе несколько «очень направленных, очень сложных воздействий на всю инфраструктуру ДЭГ».

Ранее по теме: Памфилова сообщила о блокировке более 15 000 атак на ресурсы ДЭГ

Участников выборов, которые записываются на онлайн-голосование, глава ЦИК назвала «очень мотивированными», поэтому явка наблюдается высокая. По данным избиркома, проголосовали уже более 3 млн избирателей от 25 субъектов, включая Москву.

В столице ранее были зафиксированы попытки атак на оператора доставки sms и терминалы электронного голосования на участках, рассказывала председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. По ее словам, из-за атак сообщения приходили не сразу, а на участках образовалась кратковременная задержка получения электронных бюллетеней.

С 8 по 10 сентября в 85 регионах проходит 4270 избирательных кампаний разного уровня. Будут замещаться более 33 000 мандатов, на выборы выдвинулись свыше 85 000 кандидатов из 23 партий. Были зарегистрированы представители 20 партий, всего 81 000 кандидатов, больше всего кандидатов у «Единой России», затем у КПРФ и ЛДПР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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