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Третьяковка предложила «Росатому» создать капсулу для «Троицы»

Ведомости

Третьяковская галерея предложила «Росатому» создать специальную климатическую капсулу для иконы «Троица», в корпорации ждут конкретного технического задания, сообщили РБК и телеканал «Звезда» со ссылкой на источники и представителя «Росатома».

По информации РБК, в госкорпорации ждут от представителей галереи уточненного технического задания. У «Росатома», как напомнили источники издания, есть дочерняя инжиниринговая компания «Элерон», которая производит высокотехнологичные системы защиты и безопасности.

О консультациях по поводу создания капсулы для иконы «Звезде» рассказал и. о. директора департамента госкорпорации Андрей Тимонов. Техзадание необходимо, чтобы определиться со сроками и понять, что именно нужно сделать, сообщил он.

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12 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова подписали договор о передаче Третьяковской галереей в безвозмездное пользование Свято-Троицкой Сергиевой лавре иконы «Святая Троица» Андрея Рублева. Договор был заключен на 49 лет с последующей пролонгацией.

Условия договора обязывают религиозную организацию соблюдать температурный и влажностный режимы, обеспечить наличие систем охранной и пожарной сигнализации для сохранения музейной ценности. За Третьяковской галереей при этом сохраняется право оперативного управления на музейный предмет. До подписания договора икона находилась в московском храме Христа Спасителя для участия в торжественных богослужениях. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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