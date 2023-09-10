Третьяковка предложила «Росатому» создать капсулу для «Троицы»
Третьяковская галерея предложила «Росатому» создать специальную климатическую капсулу для иконы «Троица», в корпорации ждут конкретного технического задания, сообщили РБК и телеканал «Звезда» со ссылкой на источники и представителя «Росатома».
По информации РБК, в госкорпорации ждут от представителей галереи уточненного технического задания. У «Росатома», как напомнили источники издания, есть дочерняя инжиниринговая компания «Элерон», которая производит высокотехнологичные системы защиты и безопасности.
О консультациях по поводу создания капсулы для иконы «Звезде» рассказал и. о. директора департамента госкорпорации Андрей Тимонов. Техзадание необходимо, чтобы определиться со сроками и понять, что именно нужно сделать, сообщил он.
12 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова подписали договор о передаче Третьяковской галереей в безвозмездное пользование Свято-Троицкой Сергиевой лавре иконы «Святая Троица» Андрея Рублева. Договор был заключен на 49 лет с последующей пролонгацией.
Условия договора обязывают религиозную организацию соблюдать температурный и влажностный режимы, обеспечить наличие систем охранной и пожарной сигнализации для сохранения музейной ценности. За Третьяковской галереей при этом сохраняется право оперативного управления на музейный предмет. До подписания договора икона находилась в московском храме Христа Спасителя для участия в торжественных богослужениях.