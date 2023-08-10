Обследование иконы «Троица» Рублева может занять меньше месяца
Стадия обследования иконы «Святая Троица» преподобного Андрея Рублева может занять менее месяца, сообщила заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности центра им. Грабаря Елена Проханова.
«Проводятся комплексные работы, чтобы на реставрационном совете озвучить состояние сохранности. Первоначально предполагалось, что стадия обследования может занять больше месяца. Сейчас есть понимание, что это будет, наверное, меньше месяца», – сказала Проханова (цитата по «РИА Новости»). Она уточнила, что называть дату реставрационного совета пока преждевременно.
12 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова подписали договор о передаче Третьяковской галереей в безвозмездное пользование Свято-Троицкой Сергиевой лавре иконы «Святая Троица». Он заключен на 49 лет с последующей пролонгацией, уточняла руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Условия договора обязывают религиозную организацию соблюдать температурный и влажностный режимы, обеспечить наличие систем охранной и пожарной сигнализации для сохранения музейной ценности. За Третьяковской галереей при этом сохраняется право оперативного управления на музейный предмет.
До подписания договора икона находилась в московском храме Христа Спасителя для участия в торжественных богослужениях. «Троица» находилась там с 4 июня по 19 июля, после чего была доставлена в центр им. Грабаря.