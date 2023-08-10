Обследование иконы «Троица» Рублева может занять меньше месяца

«Проводятся комплексные работы, чтобы на реставрационном совете озвучить состояние сохранности. Первоначально предполагалось, что стадия обследования может занять больше месяца. Сейчас есть понимание, что это будет, наверное, меньше месяца», – сказала Проханова (цитата по «РИА Новости»). Она уточнила, что называть дату реставрационного совета пока преждевременно.