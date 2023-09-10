В аварии на севере Греции погиб россиянин

По данным AFP, автобус столкнулся с легковым автомобилем на севере страны. Помимо россиянина в ДТП погибли трое греческих граждан. Автобус, как отмечается, перевозил 81 человека, 23 пассажира получили травмы и были доставлены медучреждения. Погибшие же находились в легковой машине, причины аварии выясняют полицейские, уточняет агентство.