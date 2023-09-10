В аварии на севере Греции погиб россиянин
В результате аварии с туристическим автобусом в Греции погиб гражданин России, жертвами ДТП стали еще три человека, пишет агентство Agence France Presse (AFP).
По данным AFP, автобус столкнулся с легковым автомобилем на севере страны. Помимо россиянина в ДТП погибли трое греческих граждан. Автобус, как отмечается, перевозил 81 человека, 23 пассажира получили травмы и были доставлены медучреждения. Погибшие же находились в легковой машине, причины аварии выясняют полицейские, уточняет агентство.
В июне пятеро граждан России пострадали в результате аварии в турецкой провинции Анталья. Тогда погиб водитель автобуса, перевозившего туристов, сообщало генеральное консульство России в Анталье.