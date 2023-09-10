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В аварии на севере Греции погиб россиянин

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В результате аварии с туристическим автобусом в Греции погиб гражданин России, жертвами ДТП стали еще три человека, пишет агентство Agence France Presse (AFP).

По данным AFP, автобус столкнулся с легковым автомобилем на севере страны. Помимо россиянина в ДТП погибли трое греческих граждан. Автобус, как отмечается, перевозил 81 человека, 23 пассажира получили травмы и были доставлены медучреждения. Погибшие же находились в легковой машине, причины аварии выясняют полицейские, уточняет агентство. 

В июне пятеро граждан России пострадали в результате аварии в турецкой провинции Анталья. Тогда погиб водитель автобуса, перевозившего туристов, сообщало генеральное консульство России в Анталье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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