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Памфилова заявила о завершении голосования в России

Ведомости

Голосование во всех субъектах России завершено, избирательные участки закрылись, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает ТАСС.

«Сейчас уже везде голосование завершено, ключи расшифрования собраны по всем пяти часовым поясам», – сказала она, имея в вижу электронные ключи для расшифровки данных дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

С 8 по 10 сентября в 85 регионах России прошли 4270 избирательных кампаний разного уровня. По их итогам будут замещены более 33 000 мандатов, на выборы выдвинулись свыше 85 000 кандидатов из 23 партий. Были зарегистрированы представители 20 партий, всего 81 000 кандидатов, больше всего кандидатов у «Единой России», затем у КПРФ и ЛДПР.

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Дистанционное электронное голосование на текущих выборах было доступно в 25 субъектах страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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