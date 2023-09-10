Памфилова заявила о завершении голосования в России
Голосование во всех субъектах России завершено, избирательные участки закрылись, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает ТАСС.
«Сейчас уже везде голосование завершено, ключи расшифрования собраны по всем пяти часовым поясам», – сказала она, имея в вижу электронные ключи для расшифровки данных дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
С 8 по 10 сентября в 85 регионах России прошли 4270 избирательных кампаний разного уровня. По их итогам будут замещены более 33 000 мандатов, на выборы выдвинулись свыше 85 000 кандидатов из 23 партий. Были зарегистрированы представители 20 партий, всего 81 000 кандидатов, больше всего кандидатов у «Единой России», затем у КПРФ и ЛДПР.
Дистанционное электронное голосование на текущих выборах было доступно в 25 субъектах страны.