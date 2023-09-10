В СПЧ не увидели проблем с электронным голосованием
Нареканий к проведению в России дистанционного электронного голосования (ДЭГ) нет, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
«То, что я наблюдаю, и то, что сообщают коллеги, нареканий нет», – сказал Фадеев в информационном центре ЦИК.
Дистанционное голосование на текущих выборах проводится в 25 субъектах страны, напомнил глава СПЧ. Онлайн-голосование, считает Фадеев, вводится «последовательно» и «без спешки», поскольку важно «спокойно и в рабочем порядке преодолеть скептицизм к новому явлению».
Глава Совета также допустил, что через несколько лет «практически все» регионы будут иметь возможность присоединиться к ДЭГ.
С 8 по 10 сентября в 85 регионах проходит 4270 избирательных кампаний разного уровня. Будут замещаться более 33 000 мандатов, на выборы выдвинулись свыше 85 000 кандидатов из 23 партий. Были зарегистрированы представители 20 партий, всего 81 000 кандидатов, больше всего кандидатов у «Единой России», затем у КПРФ и ЛДПР. Электронное голосование проходит в России в том числе на выборах губернаторов Алтайского края, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областей, на выборах в региональные парламенты Архангельской, Владимирской и Ярославской областей, Ненецкого автономного округа и Пермского края.
Глава ЦИК Элла Памфилова 10 сентября сообщила, что за два дня выборов было зафиксировано более 20 000 атак на сайт электронного голосования.