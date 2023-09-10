В СПЧ не увидели проблем с электронным голосованием

С 8 по 10 сентября в 85 регионах проходит 4270 избирательных кампаний разного уровня. Будут замещаться более 33 000 мандатов, на выборы выдвинулись свыше 85 000 кандидатов из 23 партий. Были зарегистрированы представители 20 партий, всего 81 000 кандидатов, больше всего кандидатов у «Единой России», затем у КПРФ и ЛДПР. Электронное голосование проходит в России в том числе на выборах губернаторов Алтайского края, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областей, на выборах в региональные парламенты Архангельской, Владимирской и Ярославской областей, Ненецкого автономного округа и Пермского края.