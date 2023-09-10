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Общество

В СПЧ не увидели проблем с электронным голосованием

Ведомости

Нареканий к проведению в России дистанционного электронного голосования (ДЭГ) нет, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«То, что я наблюдаю, и то, что сообщают коллеги, нареканий нет», – сказал Фадеев в информационном центре ЦИК.

Дистанционное голосование на текущих выборах проводится в 25 субъектах страны, напомнил глава СПЧ. Онлайн-голосование, считает Фадеев, вводится «последовательно» и «без спешки», поскольку важно «спокойно и в рабочем порядке преодолеть скептицизм к новому явлению». 

Глава Совета также допустил, что через несколько лет «практически все» регионы будут иметь возможность присоединиться к ДЭГ.

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С 8 по 10 сентября в 85 регионах проходит 4270 избирательных кампаний разного уровня. Будут замещаться более 33 000 мандатов, на выборы выдвинулись свыше 85 000 кандидатов из 23 партий. Были зарегистрированы представители 20 партий, всего 81 000 кандидатов, больше всего кандидатов у «Единой России», затем у КПРФ и ЛДПР. Электронное голосование проходит в России в том числе на выборах губернаторов Алтайского края, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областей, на выборах в региональные парламенты Архангельской, Владимирской и Ярославской областей, Ненецкого автономного округа и Пермского края.

Глава ЦИК Элла Памфилова 10 сентября сообщила, что за два дня выборов было зафиксировано более 20 000 атак на сайт электронного голосования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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