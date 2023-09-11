Подростки совершили серию диверсий в Новосибирской области

Один из подозреваемых признал вину и рассказал, что поджег релейную станцию по заданию, которое получил от анонимного куратора через переписку в мессенджере. Неизвестный обещал заплатить за диверсию 10 000 руб. после того, как злоумышленник отправит видеоотчет о преступлении.