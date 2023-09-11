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Общество

Подростки совершили серию диверсий в Новосибирской области

Ведомости

Сотрудники ФСБ и транспортной полиции задержали троих человек за серию диверсий на железной дороге в Новосибирской области. Двое подозреваемых – подростки, сообщила пресс-служба МВД России.

«Личности подозреваемых были установлены после поджога железнодорожного релейного шкафа в Советском районе Новосибирска. Следственно-оперативная группа транспортной полиции обнаружила и изъяла с места происшествия улики, которые позволили выйти на след злоумышленников», – отметила пресс-секретарь ведомства Ирина Волк.

Один из подозреваемых признал вину и рассказал, что поджег релейную станцию по заданию, которое получил от анонимного куратора через переписку в мессенджере. Неизвестный обещал заплатить за диверсию 10 000 руб. после того, как злоумышленник отправит видеоотчет о преступлении.

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По предварительным данным, задержанные также подожгли самолет на территории авиационного завода имени В. П. Чкалова и контейнер телекоммуникационного оборудования в Советском районе Новосибирска. Им предъявили обвинение по ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса Российской Федерации – «диверсия, совершенная организованной группой». Максимальное наказание по статье – лишение свободы сроком до 20 лет.

8 сентября сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге в Крыму. Они задержали жителя Севастополя, который планировал нарушить воинские перевозки и собирал информацию о военных объектах на территории полуострова. В тайнике злоумышленника нашли самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества, произведенного за рубежом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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