Подростки совершили серию диверсий в Новосибирской области
Сотрудники ФСБ и транспортной полиции задержали троих человек за серию диверсий на железной дороге в Новосибирской области. Двое подозреваемых – подростки, сообщила пресс-служба МВД России.
«Личности подозреваемых были установлены после поджога железнодорожного релейного шкафа в Советском районе Новосибирска. Следственно-оперативная группа транспортной полиции обнаружила и изъяла с места происшествия улики, которые позволили выйти на след злоумышленников», – отметила пресс-секретарь ведомства Ирина Волк.
Один из подозреваемых признал вину и рассказал, что поджег релейную станцию по заданию, которое получил от анонимного куратора через переписку в мессенджере. Неизвестный обещал заплатить за диверсию 10 000 руб. после того, как злоумышленник отправит видеоотчет о преступлении.
По предварительным данным, задержанные также подожгли самолет на территории авиационного завода имени В. П. Чкалова и контейнер телекоммуникационного оборудования в Советском районе Новосибирска. Им предъявили обвинение по ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса Российской Федерации – «диверсия, совершенная организованной группой». Максимальное наказание по статье – лишение свободы сроком до 20 лет.
8 сентября сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге в Крыму. Они задержали жителя Севастополя, который планировал нарушить воинские перевозки и собирал информацию о военных объектах на территории полуострова. В тайнике злоумышленника нашли самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества, произведенного за рубежом.