Путин поручил исключить повторение ситуации с прорывом дамбы в Уссурийске
Президент России Владимир Путин поручил дальневосточным властям исключить в будущем ситуации, подобные прорыву дамбы в Уссурийске. Об этом глава государства заявил в рамках ВЭФ.
Президент напомнил, что от наводнения пострадало более 44 000 человек. Ущерб оценивается примерно в 7 млрд руб. Одной из причин этого бедствия стал прорыв дамбы.
«Подобные происшествия в будущем должны быть абсолютно исключены. Я прошу тщательно проанализировать ситуацию на территориях, где есть риски подтопления и предложить сбалансированные предложения по берегоукреплению и строительству качественных гидросооружений, в том числе и в Уссурийске», – подчеркнул президент.
18 августа в Уссурийск пришел рекордный паводок. Из берегов вышла река Раздольная. Уровень воды в некоторых районах города достигал вторых этажей домов.
25 августа Владивосток и другие населенные пункты Приморья затопило в результате сильнейших дождей, спровоцированных циклоном. За несколько часов выпало более месячной нормы осадков.