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Путин поручил исключить повторение ситуации с прорывом дамбы в Уссурийске

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил дальневосточным властям исключить в будущем ситуации, подобные прорыву дамбы в Уссурийске. Об этом глава государства заявил в рамках ВЭФ.

Президент напомнил, что от наводнения пострадало более 44 000 человек. Ущерб оценивается примерно в 7 млрд руб. Одной из причин этого бедствия стал прорыв дамбы.

«Подобные происшествия в будущем должны быть абсолютно исключены. Я прошу тщательно проанализировать ситуацию на территориях, где есть риски подтопления и предложить сбалансированные предложения по берегоукреплению и строительству качественных гидросооружений, в том числе и в Уссурийске», – подчеркнул президент.

15 августа власти Приморского края ввели режим ЧС федерального характера из-за паводка. В начале августа в Приморье прошли сильные дожди, вызванные тайфуном «Ханун» и полярным фронтом. В Уссурийске прорвало дамбу, которую построили для сдерживания паводка

18 августа в Уссурийск пришел рекордный паводок. Из берегов вышла река Раздольная. Уровень воды в некоторых районах города достигал вторых этажей домов.

Ранее по теме: В Приморье объявили ЧС из-за сильного затопления

25 августа Владивосток и другие населенные пункты Приморья затопило в результате сильнейших дождей, спровоцированных циклоном. За несколько часов выпало более месячной нормы осадков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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