Путин поручил исключить повторение ситуации с прорывом дамбы в Уссурийске

«Подобные происшествия в будущем должны быть абсолютно исключены. Я прошу тщательно проанализировать ситуацию на территориях, где есть риски подтопления и предложить сбалансированные предложения по берегоукреплению и строительству качественных гидросооружений, в том числе и в Уссурийске», – подчеркнул президент.