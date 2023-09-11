Шойгу предложил провести аудит переданных регионам земель Минобороны

7 сентября газета «Коммерсантъ» сообщила об аресте генерал-майора Константина Огиенко по обвинению во взяточничестве. По версии следствия, Огиенко получил взятку от общественной организации «Надежда» за выделение земель оборонного назначения. Из материалов дела следует, что руководитель организации собрала деньги с ряда организаций и граждан, пообещав обеспечить их земельными участками в ближнем Подмосковье. По данным издания, сейчас следствие и Минобороны проводят инвентаризацию земель обороны и безопасности, закрепленных за 1-й армией ПВО. По информации правоохранительных органов, часть земли могла быть выведена из военного оборота за взятки.