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Шойгу предложил провести аудит переданных регионам земель Минобороны

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил провести аудит всех земельных участков, которые в последние десять лет были переданы российским регионам. Об этом он заявил на совещании по развитию дальневосточных городов, запись которого опубликована на сайте Кремля.

«Хотелось бы, чтобы, наверное, по линии Марата Шакирзяновича (Хуснуллина) был проведен определенный аудит того, что было передано за эти десять лет и что в результате этой передачи все-таки реализовано», – рассказал он.

Речь идет о «гигантских объемах» территорий, подчеркнул глава оборонного ведомства. По его данным, только Приморью было передано 28 000 га, большие объемы получили также Сахалин, Хабаровский край и «многие другие» регионы.

«Хотелось бы посмотреть, все-таки, насколько эффективно используется все переданное в данном случае», – добавил министр.

Вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании заявил, что был проведен полный анализ передаваемых участков из федеральной собственности.

«Скажу прямо: не совсем эффективно это все используется», – пояснил он.

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Хуснуллин подчеркнул, что передача земель должна осуществляться только в случаях, когда их освоение полностью прописано в «дорожных картах». «Если мы видим, что в мастер-плане есть этот участок, деньги есть, сети есть, застройщики есть, тогда мы передаем в использование», – рассказал он. 

7 сентября газета «Коммерсантъ» сообщила об аресте генерал-майора Константина Огиенко по обвинению во взяточничестве. По версии следствия, Огиенко получил взятку от общественной организации «Надежда» за выделение земель оборонного назначения. Из материалов дела следует, что руководитель организации собрала деньги с ряда организаций и граждан, пообещав обеспечить их земельными участками в ближнем Подмосковье. По данным издания, сейчас следствие и Минобороны проводят инвентаризацию земель обороны и безопасности, закрепленных за 1-й армией ПВО. По информации правоохранительных органов, часть земли могла быть выведена из военного оборота за взятки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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