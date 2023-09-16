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Собянин сообщил о разработке аппарата для непрямого массажа сердца

Ведомости

Московские специалисты разработали автоматический аппарат для запуска сердца при реанимации, в России у него нет аналогов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Система делает непрямой массаж сердца, освобождая медикам руки для проведения других манипуляций при спасении людей. Специалисты считают, что разработка увеличит процент выживаемости пациентов и повысит качество медпомощи», – написал он.

Аппарат имеет ряд преимуществ по сравнению с системами из других стран, отмечает Собянин. Поскольку он изготовлен из «современных материалов», весит он меньше. Кроме того, аппарат более удобен в использовании за счет работы на двух аккумуляторах. 

Аппарат можно будет использовать в машинах скорой помощи и лечебных учреждениях, а на его установку, по словам мэра, понадобится 20 секунд. Систему планируют дистанционно связать с аппаратом ИВЛ, что позволит создать «уникальный реанимационный комплекс», добавил Собянин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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