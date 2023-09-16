Собянин сообщил о разработке аппарата для непрямого массажа сердца
Московские специалисты разработали автоматический аппарат для запуска сердца при реанимации, в России у него нет аналогов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Система делает непрямой массаж сердца, освобождая медикам руки для проведения других манипуляций при спасении людей. Специалисты считают, что разработка увеличит процент выживаемости пациентов и повысит качество медпомощи», – написал он.
Аппарат имеет ряд преимуществ по сравнению с системами из других стран, отмечает Собянин. Поскольку он изготовлен из «современных материалов», весит он меньше. Кроме того, аппарат более удобен в использовании за счет работы на двух аккумуляторах.
Аппарат можно будет использовать в машинах скорой помощи и лечебных учреждениях, а на его установку, по словам мэра, понадобится 20 секунд. Систему планируют дистанционно связать с аппаратом ИВЛ, что позволит создать «уникальный реанимационный комплекс», добавил Собянин.